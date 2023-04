Veckans filmer och serier – basket och exorcism

FILMER (premiär: 5/4):

" Air ".

En film om Michael Jordan, eller snarare hans berömda skor. I början av 1980-talet var Nike ett litet skoföretag i skuggan av de stora, men allting förändrades när de kontrakterade en då relativt okänd basketspelare.

Ben Affleck har regisserat det här dramat där Matt Damon spelar mannen som lyckas övertala den blivande basketikonen och hans familj – genom att skapa hans eget skomärke: Air Jordan.

Russell Crowe i närkamp med djävulen i "The pope's exorcist". Pressbild.

" The pope's exorcist " (7/4).

Russell Crowe har berättat att "Exorcisten" skrämde "skiten ur mig". 50 år efter den filmen är Gladiator-stjärnan tillbaka i Rom för att spela sin egen variant av Max von Sydows berömda rollfigur som påvens egen djävulsutdrivare Gabriele Amorth. Han var en verklig person som runt år 2000 påstod sig ha utfört tiotusentals "exorcismer".

Nicolas Cage som Dracula i "Renfield". Pressbild.

" Renfield " (12/4).

Den klassiska vampyrmyten får en humoristisk uppdatering i den här filmen där tjänaren Renfield (Nicholas Hoult) till slut bestämmer sig för att stå upp mot sin mästare Dracula (Nicolas Cage). Det är för jobbigt att hela tiden behöva skaka fram nya människor till Draculas måltider så Renfield går till och med i gruppterapi för att prata ut om det.

Övriga premiärer:

"Super Mario Bros-filmen".

30 år efter den kultförklarade första filmen kommer en ny, animerad film om datorspelshjälten på äventyr i Svampskogen.

"Beautiful disaster".

I vårens stora amerikanska tonårsfilm möter fina flickan (Virginia Gardner) kampsportande busen (Dylan Sprouse) och gnistor uppstår.

"What's love got to do it".

Nej, Tina Turner är inte inblandad i denna romkom om ett arrangerat bröllop bland pakistanier i London.

"Storm" (7/4).

Norskt drama med Ane Dahl Torp vars son dör i en olycka. Eller är hennes dotter ansvarig?

"Den tysta flickan" (7/4).

Hyllat irländskt drama om en flicka som slår ut i blom på landet hos sin fosterfamilj, som bär på en smärtsam hemlighet.

"Minnas Paris" (7/4).

Drama som skildrar några som överlevde terrorattackerna i Paris 2015.

TV/STRÖMMAT:

Hanna Ardéhn som cancersjuka Nora i "Leva life" på Viaplay. Pressbild.

" Leva life" (5/4, Viaplay).

Nora har inte tid att vara sjuk. 24-åringen har just inlett sin karriär som journalist och hänger på klubbar med kompisarna på nätterna. Så när hon får cancer vänds livet över ända. Hanna Ardéhn spelar huvudrollen i den här dramaserien baserad på verkliga händelser.

"Flykten till Östermalm" (7/4, SVT).

Özz Nûjen spelar huvudrollen i ny komediserie om en familj från Rosengård som ärver 549 miljoner kronor och flyttar till Strandvägen i Stockholm. Det leder till kulturkrockar. Sven Melander, som avled i fjol, var med och skrev manus.

Övriga premiärer:

"Grease: Rise of the Pink Ladies" (7/4, SkyShowtime).

Musikalserie som utspelar sig 1954, alltså fyra år före händelserna i den berömda 70-talsfilmen med John Travolta och Olivia Newton-John.

"Boom! Boom! The world vs Boris Becker" (7/4, AppleTV+).

Hur kunde 80-talets stora tennisikon från Tyskland hamna i brittiskt fängelse efter konkursbedrägeri? Den här omtalade dokumentärserien reder ut vad som hände.

"The good mothers" (5/4, Disney+).

Disney+:s första europeiska serie skildrar tre italienska kvinnor som försöker sätta dit maffian.

"Schmigadoon" (7/4, AppleTV+).

Andra säsongen av kultserien driver med musikaler från 1960- och 1970-talet.

"Tiny beautiful things" (7/4, Disney+).

Clare har en rådgivningsspalt i en tidning samtidigt som hennes eget liv faller samman. Kathryn Hahn spelar huvudrollen i ny dramaserie.

"Transatlantic" (7/4, Netflix).

Dramaserie baserade på den verkliga historien om kampen för att smuggla ut författare och konstnärer från ockuperade Frankrike under andra världskriget.

"Florida man" (13/4 Netflix).

Spelmissbrukande polis tar ett till synes enkelt uppdrag av maffian, men väl på plats i Florida blir det komplicerat i ny kriminalserie.