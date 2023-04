Ghost släpper ny coverskiva

Fakta: Ghost Heavy metal-band som bildades i Linköping 2006. Låtskrivaren och sångaren Tobias Forge, alias Papa Emeritus IV, är den ende kvarvarande ursprungsmedlemmen. Diskografi: "Opus eponymous" (2010), "Infestissumam" (2013), "If you have Ghost" (ep, 2013), "Meliora" (2015), "Popestar" (ep, 2016), "Ceremony and devotion" (2017), "Prequelle" (2018), "Seven inches of satanic panic" (ep, 2019), "Impera" (2022). Vann 2016 en amerikansk Grammy för låten "Circle". Var senast nominerade tidigare i år, för låten "Call me little sunshine".

Han har rest många varv runt jorden som satanisk antipåve, men i dag sitter en osminkad Tobias Forge på ett skivbolagskontor i Stockholm för att prata om Jesus och Genesis.

Tidigare har han sjungit låtar av bland andra Abba, Beatles och Metallica. 18 maj släpps en handfull nya covers, samlade på en ep.

I dagarna kommer en första singel i form av Genesis-låten "Jesus he knows me". Den har Tobias Forge länge velat göra en egen version av, berättar han. Dels för att han alltid har gillat den, men också för att han tycker att originalet, med Phil Collins på sång, förtjänar en tyngre inramning.

— De spelar ju den på något urvuxet sätt. Supermjukt, jättekontrollerat och med väldigt mycket impulskontroll. Med blompinnar. Trots att det är en upptempolåt, säger Forge.

Väljer intuitivt

Genesis-låten är från 1991 och riktar en satirisk udd mot hycklande amerikanska tv-predikanter. För bara några år var den kanske lite omodern, men nu på sistone känns den plötsligt relevant igen, tycker Forge. Detsamma kan sägas om Tina Turners "Mad Max"-låt "We don’t need another hero" och "Phantom of the opera" från Iron Maidens första album, som också dyker upp på skivan.

— Där finns det ju ett apokalyptiskt tema också. Det är så jag jobbar när jag väljer covers. Jag väljer låtar som på ett eller annat sätt touchar Ghost-temat, vad det nu är. Det känns intuitivt för mig. Religion är för enkelt, men det handlar om existentialism med någon form av religiösa kopplingar.

Planerade helt album

Meningen var först att det skulle bli ett helt album med covers. Men arbetet med fjolårets Ghost-album "Impera" drog ut på tiden och blev så krävande att Forge bestämde sig för att nöja sig med en ep. Ut åkte alla ballader och instrumentala utsvävningar. Kvar blev bara de raka rocklåtarna.

Som Televisions "See no evil", fast tuffare.

— Hela "Marquee moon"-skivan låter ju som att de har satt upp grejerna i hörnet på ett bibliotek. Jag älskar det, men tänkte också att den här kan man göra till en riktigt kokainstinn och hård låt med mycket action.