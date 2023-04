Nya "Harry Potter"-serien – hett efterlängtad

Fakta: Nya "Harry Potter"-serien I samband med Warner Bros Discoverys presentation av den nya strömningstjänsten Max presenterades också satsningen på en ny tv-serie om Harry Potter. Varje bok ska få en egen säsong och projektet väntas bli "decennielångt". Författaren JK Rowling blir själv seriens producent. De sju böckerna uppges ha sålt i mer än 600 miljoner exemplar världen över. De åtta filmerna med Daniel Radcliffe i huvudrollen har spelat in 7,7 miljarder dollar. Källor: TT, Der Spiegel

De åtta filmerna med nära 20 timmars äventyr ska nu byggas ut till en tv-serie med sju säsonger, en för varje bok. Författaren JK Rowling själv blir producent.

Mattias Bergqvist, frilansjournalist och tv-kritiker för Expressen, hörde varningsklockorna ringa när Rowling kommenterade nyheten med att Warner Bros Discovery ska “låta integriteten i hennes böcker vara intakt" .

— När man läser informationen som gått ut tycks det som att serien ska följa böckerna till punkt och pricka utan möjligheter till utsvävningar, vilket känns väldigt tråkigt. Man har ju redan läst böckerna och sett filmerna. Det här känns bara som en kassako, säger han.

— Att skriva en bra bok innebär nödvändigtvis inte att det blir en bra tv-serie. Seriens manusförfattare måste kunna ta sig friheter.

Även Malena Janson, universitetslektor och forskare i barnfilm, tänkte först lite cyniskt på de stora pengar som fortfarande går att utvinna ur Harry Potter-universumet, berättar hon. Men när hon började tala med unga Harry Potter-fans vände hon och blev i stället positivt inställd till satsningen.

— Det här är en serie som är väldigt efterlängtad har jag förstått. Det som är frustrerande med filmerna är att de är för korta. Böckerna rymmer så mycket mer, så möjligheterna att fördjupa karaktärer och olika händelseförlopp som har städats bort ur filmerna är oändliga i en tv-serie.

Rena bort fördomar

I den nya tv-serien skulle också rollfigurerna kunna göras mindre könsstereotypa och man har chansen att rensa bort fördomsfulla skildringar av exempelvis överviktiga personer, som framställs som elaka, framhåller Malena Janson. Om tv-serien kan ändra på detta är den både "välkommen och välbehövlig".

JK Rowling har fått kritik för sina åsikter i transfrågor. Nu blir hon den nya seriens producent. Arkivbild.

Kan då den nya tv-serien bli ett sätt för JK Rowling att styra bort från den växande kritiken mot hennes åsikter om könsidentitet och transfrågor?

— Jag har ingen aning, men hon skulle ju kunna ta möjligheten här att ta bort en del av det heteronormativa i berättelsen. Här får hon en chans, säger Malena Janson som ser flera möjligheter att göra "en coolare och uppdaterad" Harry Potter.

— Det finns hur mycket fanart och fan fiction som helst kring Harry Potter. Skulle man lyfta in det vore det fantastiskt.

I Sveriges Radios Kulturnytt försökte filmkritikerna Emma Engström och Joakim Silverdal bena ut filmernas betydelse 2021 i samband med tjugoårsjubileet av den första filmen. Emma Engström medgav att hon alltid haft svårt för "de meningslösa spökena" på Hogwarts men irriterade sig också på att Hermione Granger tilläts undervärdera sig själv och sina kunskaper trots att hon uppenbart är den smartaste.

"En fantastisk filmserie"

Samtidigt beskrev Emma Engström "Harry Potter"-filmerna som "en fantastisk filmserie som kommer att hålla länge".

Även Mattias Bergkvist tycker att filmerna fortfarande håller, också för nya generationer.

— De första två filmerna är väl ändå de som har tappat mest om man ser till det filmtekniska. De är också ganska tråkiga. Från nummer tre, “Harry Potter och fången från Azkaban", som för övrigt är min favorit, så håller filmserien alldeles utmärkt hela vägen fram till slutet.

Daniel Radcliffe, Emma Watson och Rupert Grint inför premiären av den sista "Harry Potter"-filmen 2011. Ett decennium hade gått sedan den första premiären. Arkivbild.

I jubileumsprogrammet "The return to Hogwarts" berättade Harry Potter-skådespelaren Daniel Radcliffe, med bruten röst, att filmernas inspelningspersonal varit helt avgörande för den person han utvecklats till. Nu är han över 30, när han började spela in den första "Harry Potter"-filmen var han elva år.

Även den nya tv-serien väntas ta ett decennium att spela in. Hur kommer det att påverka de barnskådespelare som engageras? En del av filmernas charm är att se Daniel Radcliffe gå från barndom till ung vuxen, framhåller Mattias Bergqvist.

— Eftersom serien ska följa böckerna så misstänker jag ju att de måste hitta skådespelare som är villiga att sajna bort sina liv eller i alla fall karriärer i tio år. Det är en casting-process som i alla fall jag inte skulle vilja vara chef över. Hittar man inte rätt så är det svårt att byta ut någon i säsong två eller fem och man vill ju se skådespelarna växa upp, säger han.

De tre skådespelarna från filmerna verkar det ändå ha gått bra för, framhåller Malena Janson – i synnerhet för Emma Watson som spelade Hermione.

— Allt beror ju helt på vad man gör av det här, och det är knappast så att man skriver kontrakt för alla säsongerna på en gång, det tror jag inte ens är möjligt.