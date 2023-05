Pionjären Pugh – först med rock på svenska

Torbjörn Rogefeldt föddes 1947 i Västerås. Han växte upp i ett arbetarhem. Pappa Ivar var byggnadsmålare och mamma Signe hemmafru, men en oerhört kulturintresserad sådan.

Rogefeldt gick i Skepparbackens skola i Västerås, som han kallat ett "sterilt uppfostringsläger". En mellanstadielärares ord satte så djupa spår att han på sin hemsida har dem som välkomsttext.

”Du kommer aldrig att bli någonting, Torbjörn. Du är för mager och för lat.”

Svenska ord

I tonåren tog musikintresset fart och han var med i flera popband. Idolerna var först Beatles, men intresset övergick till de lite tuffare banden Rolling Stones, The Doors och The Kinks.

”Det går knappt beskriva min lycka när jag första gången satte på 'You really got me' och Kinks taggtrådsgura och Ray Davies nakna röst", skriver han i sina memoarer "73 – Från Stora gatan 51 till Hog farm".

Han började sätta svenska ord till poplåtar, något han berättat att bandkompisarna tyckte var mycket märkligt. Engelska ansågs vara språket som gällde för svenska rock- och popband.

1966 fick han som 19-åring sitt första barn, Michael, med jämnåriga Yvonne. Paret gifte sig 1968. Samma år skulle Rogefeldt göra lumpen, men hade strax innan han ryckte in skickat demoinspelningar till olika skivbolag.

Metronomes legendariske producent Anders Burman var den enda som hörde av sig och ville ha ett möte med den okände Västeråsaren. Rogefeldt nekades permission och rymde då från militärförläggningen i Strängnäs, vilket ledde till att han dömdes till tre månaders fängelse.

Anders Burman och Rogefeldt spelade 1968 in singeln "Haru vart på cirkus?". Burman bad Rogefeldt att skriva fler låtar och gav honom ett ekonomiskt förskott.

Pugh Rogefeldt och Jojje Wadenius tillsammans 1970.

Året därpå sattes han ihop med proffsmusikerna Loffe Carlsson och Jojje Wadenius. De spelade in debutalbumet ”Pugh – Ja, dä ä dä” på några dagar i juni 1969. På skivan finns bland annat Här kommer natten", "Små lätta moln" och Bertolt Brecht-tolkningen "Surabaya Johnny".

Den tyske pjäsförfattaren kallade han "en själslig kompis" och en av sina stora influenser, ihop med diktarna Dan Andersson och Nils Ferlin, samt Edgar Allan Poe.

Namnet Pugh

Artistnamnet Pugh kom till när Anders Burman ville veta vad han skulle kalla sig när albumet släpptes.

”Torbjörn tänkte och en massa billiga rocknamn som Bill och Johnny flimrade förbi. Roulettekulan stannade vid en konstnär han kände. Pug Karlsson. 'Pugh'", skriver han i sina memoarer.

Han beskriver även Anders Burmans reaktion:

"Va ere för nånting? De låter ju inte riktigt klokt. De e ju helt vrickat…Pugh Rogefeldt. De e ju för fan helt jävla genialt! De e klart du ska heta det."

Albumet beskrivs som en milstolpe i svensk rockhistoria och Pugh Rogefeldt fick en Grammis för ”Årets populärproduktion med debuterande sångartist”.

Han släppte fler album på Metronome tillsammans med Anders Burman. 1974 bildade han bandet Rainrock, där lillebror Ingemar Rogefeldt spelade gitarr. Albumet "Bolla och rulla" från samma år innehöll hits som "Hog farm" och "Dinga linga Lena". Han var kommersiellt framgångsrik och fick kritik av proggrörelsen.

— Proggarna tog så väldigt allvarligt på allting. Det fanns så mycket regler om hur musiken skulle låta och vad texterna skulle handla om. Jag förstod det aldrig. Det var som en sekt, har han sagt i en senare intervju med journalisten Jan Gradvall.

Ställde upp i Melodifestivalen

1977 spelade han in albumet "Bamalama" i Muscle Shoals-studion i Alabama, USA. Han ställde 1978 upp i Melodifestivalen med låten "Nattmara" som slutade trea.

Under 1980-talet bytte Pugh Rogefeldt skivbolag till EMI och upplöste Rainrock. Under årtiondet dalade hans musik i popularitet. Men i början av 90-talet firades nya framgångar när han bildade dem "första svenska supergruppen" Grymlings med Göran Lagerberg, Mikael Rickfors och Magnus Lindberg.

Låten "Mitt bästa för dig", skriven av Rogefeldt, låg 23 veckor på Svensktoppen 1990–1991. Grymlings gav ut ett till album 1992 och 1999 gav Rogefeldt ut ett soloalbum, "Maraton", som fick bra kritik. Musiker som Joakim Thåström och Per Gessle har framhållit Pugh Rogefeldts inflytande på deras musik och båda medverkade på albumet som gästartister.

"Vi röjde vägen för Ledin, Uggla, Lundell, Ebba Grön, Tant Strul och det bjuder vi på. Det är bara enormt roligt att få känna ett slags pionjäranda. Det kan ingen ta ifrån oss. Lika lite som nån kan påstå att inte Owe Thörnqvist och Povel Ramel röjde vägen för oss", skriver han i memoarerna.

Pugh Rogefeldt medverkade i TV4:s "Så mycket bättre" 2012.

"Så mycket bättre"

Jojje Wadenius och Janne "Loffe" Carlsson återförenades med Pugh Rogefeldt 2006, efter att trion inte hade spelat ihop sedan 1970. De gjorde en serie konserter och 2008 albumet "Vinn hjärta vinn".

2012 blev Pugh Rogefeldt ett namn för den yngre publiken då han deltog i TV4:s "Så mycket bättre". Miss Li fick därefter en hit med covern på "Här kommer natten".

2019 tilldelades han Cornelis Vreeswijk-stipendiet på 750 000 kronor och 2020 valdes han in i Swedish Music Hall of Fame.