Veckans film och serier – instängt för Ferguson

TV/STRÖMNING

" Silo " (5/5, AppleTV+).

Efter att klimatkrisen till slut har gjort jordytan obeboelig har mänskligheten tagit sig ner under jorden i stora silor där hundratusentals bor och arbetar – som i en myrstack. De vet inte varför, de har fråntagits sin historia och mycket av mänsklighetens samlade kunskap eftersom arkiven har förstörts. Men sanningen finns där ute.

Rebecca Ferguson spelar huvudrollen i det här mycket dystopiska science fiction-dramat som drar paralleller till vår tid, baserat på romantrilogin av Hugh Howey.

Julia de Nunez som Brigitte Bardot. Pressbild.

" Bardot " (10/5, SVT Play).

Brigitte Bardot var den ultimata sexsymbolen i 1950-talets Frankrike. I den här rykande färska franska miniserien skildras hennes väg från en sträng katolsk uppfostran i en rik familj till genombrottet och de första åren som superstjärna. Julia de Nunez har fått strålande kritik för sitt porträtt av superstjärnan.

Hampus Hedström och Jelassi i "Från trakten". Pressbild.

"Från trakten" (11/5, SVT Play).

Det blir ett riktigt stjärnmöte i SVT:s nya ungdomsserie. Rapparen Jelassi spelar Zeina, som socialen skickar från Stockholms förorter till en fosterfamilj i lantliga Värmland där det blir kulturkrockar med värdfamiljens son Bror, spelad av populäre youtubern Hampus Hedström.

Övriga premiärer

"Top dog" (8/5, C More).

Den andra säsongen av kriminalserien baserad på Jens Lapidus bokserie. Peter Viitanen ("Försvunna människor") är ny i rollistan.

"Dance brothers" (10/5, Netflix).

Netflix första finländska dramaserie handlar om två bröder som är professionella dansare.

"Queen Cleopatra" (10/5, Netflix).

Premiär för omtalad dramatiserad dokumentärserie som har fått Egyptens regering att protestera eftersom drottningen porträtteras som svart.

"Ingen ängel" (11/5 Viaplay).

Skruvad humorserie om en 17-årig seriemördare (Yussra El Abdouni).

FILM (premiär 5/5).

Little Richard uppträder på Wrigley Field i Chicago 1956. Pressbild.

" Little Richard: I am everyting ".

Hyllad dokumentär om Little Richard som var på plats när rockmusiken föddes, men sedan fick se vita artister stjäla rampljuset, medan han själv närmast blev bortglömd. Regissören Lisa Cortés försöker också återupprätta Little Richard som hbtq-ikon, en roll han själv under olika perioder inte kände sig särskilt bekväm med.

Line Renaud och Dany Boon i "Madeleine och taxichauffören". Pressbild.

"Madeleine och taxichauffören".

Sent en kväll ber Madeleine (Line Renaud) en taxichaufför (Dany Boon) att köra henne till ålderdomshemmet. Det som följer blir en resa längs minnenas boulevard när resan tar dem till olika platser runt om i Paris som har betytt mycket för henne i livet. Fransk dramakomedi med en melankolisk ton.

Övrig premiär

"Helene & Mathieu".

Franskt drama om ett par vars relation sätts på prov när kvinnan drabbas av cancer. Kanske finns lösningen i Norge.