Försvunna i årtionden - Coltrane "live" igen

Inspelningarna för oss tillbaka till 1961 och nattklubben Village Gate i New York, där saxofonisterna John Coltrane, Eric Dolphy och en rad andra kända jazzmusiker uppträdde och spelade in, delvis för att testa klubbens nya ljudsystem.

Inspelningarna kom att hamna på New Yorks statliga bibliotek, där de tappades bort i arkivet fram tills nu.

I juli släpps det 80 minuter långa albumet "Evenings at the Village Gate", och innehåller Coltrane-klassiker som "My favorite things", "Impressions and greensleeves", "When lights are low" och "Africa."