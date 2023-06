Lany kommer till Sverige i höst

Los Angeles-duon Lany ger sig ut på turné och spelar på Berns i Stockholm 30 oktober. Turnén har fått namn efter det kommande albumet, "Really really hope so" som släpps i slutet av september. Poptrions förra album "Mama's boy" kom 2020. Den första singeln från det kommande albumet har just släppts: "Love at first fight".

Lany var tidigare en trio men har numera två medlemmar: Paul Jason Klein och Jake Clifford Goss. Båda har varit med sedan bandet bildades i Nashville 2014.