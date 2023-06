Legendariska Iron Maiden intog Sweden Rock

Cirka 35 000 tillresta fans är på plats för att lyssna på det brittiska bandet som är ett av de mest inflytelserika heavy-metalbanden någonsin med välkända låtar som "Run to the Hills" och "Hallowed Be Thy Name".

Många fans på plats för att se Iron Maiden.

Festivalen, som firar sitt 30-årsjubileum, avslutas under lördagen. Då uppträder bland annat Linköpingsbandet Ghost.