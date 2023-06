Milstolpe för Kate Bush-låt

Det nyväckta intresset för låten, som finns med på Kate Bushs album "Hounds of love", beror sannolikt på att den spelas i den nysläppta fjärde säsongen av Netflix-succén "Stranger things" som utspelas under 1980-talet. Under en period var låten den mest strömmade och nedladdade i USA, och den hamnade på topplistor världen över.