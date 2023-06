Way Out West förhandsvisar höstens serier

Första avsnitten i serier som William Spetz "Tore" (Netflix) och Jens Östbergs "Taelgia" (SVT) kommer att förhandsvisas under festivalen.

Också 35 filmer ska visas på de nämnda biograferna. Det rör sig bland annat om Erik Gandinis "After Work" och Fredrik Gerttens "Breaking Social".

Festivalen Way Out West pågår i Göteborg den 10-12 augusti och artister som ska spela är bland andra Håkan Hellström, Tove Lo och Christine and the Queens.