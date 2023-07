Taylor Swift tjänar 140 miljoner per konsert

Turnén beräknas dra in en miljard dollar totalt, närmare 11 miljarder svenska kronor, en milstolpe som ingen artist tidigare nått.

Inflationen har drabbat även priset på konsertbiljetter, och "The eras tour" har satt ett högvattenmärke för biljettpriser – i genomsnitt kostar Swifts konsertkvällar 2 740 kronor per biljett. Än så länge har Taylor Swift uppträtt 22 gånger på "The eras tour" och dragit in över 3 miljarder svenska kronor. Pengarna går framförallt till produktionskostnader.

I maj 2024 tar Taylor Swift turnén till Europa, och 17 och 18 maj 2024 uppträder hon på Friends arena i Stockholm.