White dissar Rogan och Wahlberg för Trump-mys

White, vars mest kända låt är "Seven nation army", gick ut på Instagram under måndagen (10 juli) och fördömde alla som syntes i vänskapliga sammanhang tillsammans med den före detta presidenten under UFC 290 under helgen.

"Alla som 'normaliserar' eller behandlar den här äckliga fascisten, rasisten, bedragaren och skithögen Trump med någon nivå av respekt är lika äcklig i min bok", skrev White och fortsatte: "Det är du Joe Rogan, du Mel Gibson, du Mark Wahlberg, du Guy Fieri. Det här är ett uttalande från mig, inte en debatt".

White postade också bilder på de nämnda kändisarna som syntes i Trumps sällskap under helgens UFC-fajt. White har tidigare uttryckt liknande ilska över att Elon Musk återaktiverat Donalds Trumps twitterkonto.