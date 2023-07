Shakiras skattehärva: Här är bakgrunden

Fakta: Shakira Född: 1977 i Barranquilla, Colobia. Debuterade 1995 med albumet "Pies descalzos" men slog igenom på allvar med uppföljaren "Dónde Están los Ladrones?" 1998 som sålde i över tio miljoner exemplar när den kom ut. Gav ut det engelskspråkiga albumet "Laundry service", som bland annat innehöll världshiten "Whenever, wherever" 2001. Gjorde den officiella VM-låten "Waka waka (This time for Africa)" till fotbolls-VM i Sydafrika 2010. Senaste albumet "El dorado" kom 2017.

I november 2017 avslöjar den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung i den så kallade paradisläckan att den colombianska superstjärnan Shakira har placerat sina låträttigheter i lågskattelandet Malta och är skriven på skatteparadiset Bahamas.

Det var 2009 som Shakira placerade sina musikrättigheter, då värda omkring 300 miljoner kronor, i lågskattelandet Malta. Det är dock fullt lagligt.

Paradisläckan avslöjar även att Shakira, trots att hon bor i Barcelona, är skriven på skatteparadiset Bahamas i Karibien där hon har ett hus.

Skattefusk

I januari 2018 meddelar spanska myndigheter att man utreder Shakira för skattefusk, just på grund av att hon är skriven på Bahamas. Officiellt flyttade Shakira till Spanien 2015, men misstänks ha genomfört flytten redan 2012 vilket innebär att hon då inte betalat spansk inkomstskatt enligt regelboken.

I december 2018 beslutar en allmän åklagare i Barcelona att åtala Shakira för skattefusk. Enligt åtalet har hon en skatteskuld på 14,5 miljoner euro, motsvarande ungefär 166 miljoner kronor.

Enligt spanska skatteregler måste den som är bosatt i landet över 183 dagar per år betala inkomstskatt på alla sina inkomster, men tillbringar man mindre tid i landet än så behöver man endast skatta på de tillgångar man tjänat in i Spanien. Shakira hävdar själv att hon bland annat varit på turné under åren 2012–2014 och därför inte tillbringat mer än 183 dagar per år i Spanien.

"Fläckfritt"

I juli 2022 har stjärnan fortfarande inte lyckats nå en uppgörelse med spanska åklagarkammaren om att betala böter för att undvika rättegång, och det beslutas att fallet ska tas upp i domstol. Enligt Shakiras advokater är det stjärnans eget beslut att bevisa sin oskuld i rätten.

Stjärnans advokater säger i ett uttalande att hon "alltid skött sina skatteåtaganden fläckfritt i de länder där hon varit skatteskyldig".

I september i fjol godkänner en spansk domare åtalet mot Shakira, och om hon döms riskerar hon åtta år i fängelse. Rättegången inleds troligen i höst, uppger El País som nämner 20 november som startdatum.

I juli 2023 meddelar en domstol i Barcelona att Shakira nu misstänks för skattebrott även under inkomståret 2018 och att att man därför beslutat inleda ytterligare att mål, enligt El País.

Shakira, vars fullständiga namn är Shakira Isabel Mebarak Ripoll, har sålt över 60 miljoner album världen över.