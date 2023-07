Regissören: "Varje inspelningsdag var en kamp"

"Talk to me" Regi: Michael och Danny Philippou. Genre: Skräck. Produktionsland: Australien. I rollerna: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird med flera. Åldersgräns: 15 år. Speltid: 1 timme 34 minuter. Handling: En avhuggen hand kan öppna en port till andevärlden. Partysugna kids radar upp sig för släppa in spöken i kroppen, men deras virala ögonblick får snart en mörkare karaktär när ett förträngt trauma sipprar in i leken. Det gäller att akta sig – om anden får för lång tid i kroppen kan den stanna permanent. "Talk to me" är de australiska bröderna Danny och Michael Philippous debutfilm, utgiven av den hajpade distributören A24. Den är full av unga skådespelare och sparsamma men chockartade effekter. Ett slags "Exorcisten" för sociala medier-eran. Premiärdatum: 28 juli

"Familjen Addams", "Demonoid" och "Evil dead 2" är några exempel. En avhuggen hand som lever ett eget liv har nästan blivit en kliché i skräckfilmssammanhang, men i "Talk to me" pumpas den full med ett äkta obehag igen. En balsamerad demonhand blir viral på Snapchat och hotar att dra ned ungdomar till dödsriket. För regissören Danny Philippou – som också skrev manus – var idén kopplad till ett djupt personligt trauma efter en våldsam bilolycka när han var 16 år.

Kunde inte sluta skaka

— Mitt ansikte var sönderskuret och läkarna trodde att jag hade brutit ryggraden. På sjukhuset kunde jag inte sluta skaka och de gjorde allt för att höja värmen i rummet. Min syster hälsade på och höll mig i handen och då slutade jag. Jag skakade inte för att jag frös utan för att jag var i chock. Beröringen av någon som jag älskade tog mig ur det. Jag kom alltid ihåg kraften i det ögonblicket, säger Danny Philippou.

Beröring och relationer mellan människor var viktiga element genom hela manusprocessen.

— Handen representerade något fysiskt i alla teman som vi pratade om, så det kändes rätt att ha den som vårt skräckobjekt, säger Danny Philippou. Han förklarar att bilkraschen i ungdomen också delvis har påverkat tempot i filmen, där en rolig fest kan vändas till dödlig chock på en mikrosekund.

På bilden syns Danny Philippou göra en så kallad "Naruto run" i närheten av Area 51. Innan han slog igenom som skräckfilmregissör tillsammans med sin tvillingbror Michael, befann sig Danny Philippou i Nevada i september 2019 i hopp om att få se utomjordingarna. Den planerade stormningen blev aldrig av, men internetfenomenet slutade i en fest. Arkivbild.

Sagan om "Talk to me" är en riktigt underdoghistoria. Bröderna Philippou lärde sig filma, klippa och använda stunt- och specialeffekter genom att jobba med sin kaosartade Youtubekanal "Racka racka".

Manuset till "Talk to me" gjorde Hollywood intresserade. Problemet var att de stora filmbolagen ville göra ändringar som kändes stereotypa och utan australiska skådespelare. Bröderna Philippou bestämde sig då för att spela in filmen utan ett stort bolag – i sin hemstad Adeleide i södra Australien med många av sina gamla vänner.

"Kamp mot klockan"

— Det var väldigt läskigt även om vi till slut lyckades få ihop pengarna. Vår inspelningstid på åtta veckor förvandlades till fem. Vi stod hela tiden med ryggen mot väggen och varje dag var en kamp mot klockan, säger Danny Philippou.

"Gör-det-själv"-spåret som bröderna stampat upp visade sig vara rätt väg framåt. "Talk to me" fick världspremiär på prestigefestivalen Sundance och plockades där upp av distributören A24, som ligger bakom kritikerfavoriter och Oscarsvinnare som "Midsommar", "Uncut gems" och "Moonlight".

Inspiration från "Låt den rätte komma in"

TT: Vilka filmer har inspirerat till "Talk to me"?

— Det är självklart "Exorcisten" som är en otrolig film, och Bong-Joon Hos "Memories of murder" som blandar skräck, komedi och drama. Men det är så roligt att jag pratar med en svensk. En av våra stora inspirationskällor var också "Let the right one in" (baserad på John Ajvide Lindqvists vampyrroman, reds anmärkning).

— Den är inte chockartad, "splatter" eller exploaterande. Skräcken och rollpersonerna är grundade i verkliga människor och vi ville att våra skräckscener skulle kännas likadana, säger Danny Philippou.

TT: Nu syns andevärlden i "Talk to me" bara i några korta hemska sekunder men kommer vi att få veta mer om den i en annan film?

— Ja, vår "mytologibibel" är så tjock att vi skulle hoppa på möjligheten att göra en uppföljare för A24 direkt, säger Danny Philippou.