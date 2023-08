Inga Landgré har avlidit

Inga Landgré är mest känd för sina roller i Ingmar Bergmans regidebut "Kris" 1946 och som riddarens hustru i "Det sjunde inseglet" 1957. Hon gjorde även en mindre roll i "The girl with the dragon tattoo" 2011.

Landgré föddes den 6 augusti 1927 i Stockholm. Hon utbildade sig vid Calle Flygares Teaterskola på Norrmalm i Stockholm och gjorde sin scendebut 1943 på Blancheteatern i en uppsättning av Tjechovs "Körsbärsträdgården".

Under sitt liv mottog en rad priser och utmärkelser, däribland Teaterförbundets Vilhelm Moberg-stipendium och 1972 och senare i karriären Svenska Filminstitutets hedersguldbagge 2012.

Hon var tidigare gift med skådespelaren och teaterdirektören Nils Poppe, och paret fick två barn tillsammans.