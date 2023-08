Kanye West på scen med Travis Scott

Enligt Travis Scott "finns det inget 'Utopia' utan Kanye West" och refererade till sitt nysläppta album.

Scott fortsatte hylla West för den italienska publiken under måndagen. "Det finns ingen Travis Scott utan Kanye West. Det finns inget Rom utan Kanye West", sade Scott. Kanye West spelade låten "Can't tell me nothing".

Efter flera kontroversiella och antisemitiska uttalanden under hösten 2022 blev Kanye West av med flera av sina plattformar på sociala medier och förlorade sitt företagssamarbete med Adidas.

Nu verkar West ha blivit förlåten av åtminstone Travis Scott och Elon Musk, som återinförde Wests konto på plattformen X, tidigare Twitter, i juli 2023.