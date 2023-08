Dubbelt upp med Darin i "Allsång på Skansen"

Det var den tidigare programledaren för programmet Petra Marklund som var först upp på scenen och tillsammans med programledaren Pernilla Wahlgren och publiken sjöng hon Abbas ”Waterloo”.

Tidigare programledaren Petra Marklund sjöng årets pridelåt "Oceans of love".

Petra Marklund firar i år 20 år som artist och framträdde senare under programmet nya pridelåten "Ocean of love".

Darin var den andra artisten på scen där han framförde sin ”Starkare” och berättade att han var taggad på att köra ”Allsångsscenen är din” – vilket han också gjorde efteråt.

Nordman sjöng ”Släpp alla sorger” och jazzsångerskan Isabella Lundgren bjöd på "All the way" och "On the sunny side of the street".

Skådespelaren Hampus Nessvold nästlade sig först in i showen som efterhängset Pernilla-fan och återkom sen och sjöng "Älskade ängel" med publiken. Allsång blev det också med Nordman och deras klassiker "Vandraren".

Kvällens program avslutades med Naod som tillsammans med Daniel Adams-Ray sjöng "Dum av dig". Sen blev det den passande "Sommaren är kort" som allsång.

Förutom de vanliga framträdandena medverkade Chris Härenstam som expertkommentator för programmet och så introducerades det ett nytt konceptet; en "Kiss cam”, en pusskamera som innebär att en tv-kamera rör sig runt bland publiken och de som syns i bild när den stannar ska pussas – eller kramas, ta i hand eller bara hälsa.