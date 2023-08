Ebbot: Tiden är i kapp – vi är superaktuella

Way Out West grundades 2007 och arrangeras i Slottsskogen i Göteborg. Parallellt arrangeras klubbkonceptet Stay Out West med spelningar i olika delar i Göteborg. Årets upplaga pågår mellan den 10 och den 12 augusti.

Förutom The Soundtrack of Our Lives uppträder bland andra Håkan Hellström, Wizkid, Blur, Tove Lo, Boygenius, Devo, Arlo Parks, Christine and the Queens, Viagra Boys och Sam Fender.