Tommy Körberg repeterar "Änglagård"

Tom Jones – en amerikansk textförfattare som är mest känd för att ha skrivit texten till musikalen "The Fantasticks" – har dött i cancer.

Rekordpublik på Way Out West – trots regn

Under lördagen slog Way Out West publikrekord – möjligtvis tack vare dragplåstret Håkan Hellström. Den sista festivaldagen bjöd även på ett röjigt Viagra Boys och supergruppen Boygenius.