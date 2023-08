Stjärnartisten hotar med strejk mot AI: "Skulle jag absolut göra"

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit det stora samtalsämnet inom nöjesvärlden. Det ses som en möjlighet för många, men också som ett stort hot, där tekniken kan användas för att skapa böcker, filmer och musik baserat på författares, filmares och musikers tidigare verk.

En stor anledning till den pågående strejken bland manusförfattare och skådespelare i Hollywood är en konflikt om hur AI-tekniken ska få användas. Enligt Financial Times förhandlar Google med skivbolaget Universal om att få tillgång till deras stora bibliotek av musik och sångröster för att kunna mata in det i sin AI-verksamhet.

Hozier: "Det kan inte skapa något..."

Artisten Hozier tycker att situationen är så allvarlig att han skulle kunna gå ut i strejk, likt skådespelarna. Han tycker inte att AI-genererad musik ska kunna betraktas som ett konstverk överhuvudtaget.

— Det är närmast en filosofisk fråga. Det kan inte skapa något som säger något om mänskligheten. Så kan det då definieras som ett konstverk?

Hozier fick sitt stora genombrott med världshitten "Take me to church", 2013. I dagarna kommer hans nya album "Unreal unearth" och den 26 november spelar irländaren på Avicii arena i Stockholm.