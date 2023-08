Man döms till tio år för Michael K Williams död

Michael K Williams, känd från tv-serien "The wire", avled efter att ha tagit en överdos i sin lägenhet i New York 2021. Köpet av drogerna spelades in av en säkerhetskamera några timmar före dödsfallet. I obduktionen fastslogs att Williams avlidit av "en akut förgiftning av kombinationen fentanyl, p-fluorofentanyl, heroin och kokain."

Totalt var fyra män inblandade i drogförsäljningen i New York. En annan man dömdes i juli till två och ett halvt års fängelse för att bidragit till Michael K Williams död. Enligt åklagaren visste de fyra männen att drogerna de sålt redan hade orsakat andra dödsfall.