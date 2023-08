Rekord för kvinnor på brittiska topplistan

För den som inte får ihop matematiken med sex låtar och fem kvinnliga artister beror diskrepansen på att Olivia Rodrigo ligger på både plats tre med "Vampire" och plats sex med "Bad idea right?".

Billie Eilish toppar med "Barbie"-balladen "What was I made for" med Dua Lipa som närmaste konkurrent på plats två med ännu en låt från filmen "Barbie": "Dance the night". På fjärde plats ligger Taylor Swift med "Cruel summer" och på femte Peggy Gou med "(It goes like) Nanana".