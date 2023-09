Lasse Berghagen fortfarande på sjukhus: "Har fått någon slags..."

— Det är inte så illa. Jag har ingen feber så jag mår inte dåligt på det sättet, utan det är den här infektionen som måste bort, säger han till tidningen.



— Jag har fått någon bakterie i kroppen som har satt sig på luftrören som är tungt, säger han och tillägger:

— Det känns okej. Jag är liksom introvert nu. Med förkylningen är jag inte utåtriktad riktigt. Det är bara jobbigt.

Under sommaren har Berghagen tvingats ställa in flera uppträdanden på grund av problem med hjärtat och förra helgen kom besked att han opererats för kärlkramp. Insjuknandet tvingade Lasse Berghagen att ställa in två framträdanden.

Hur länge sjukhusvistelsen blir vet han inte.

— Jag har ingen aning faktiskt. Det är en infektion och då går det inte att sia om någonting så då får man avvakta och se, säger han till tidningen.

Dottern Malin Berghagen skrev på torsdagen på sin blogg om sin pappa att "Han ger sig inte i första taget."