Romy från The XX spelar i Sverige

The XX bildades 2005, men Romy Madley Croft, som hon egentligen heter, debuterade inte som soloartist förrän 2020 med singeln "Lifetime".

Nu har hon nyligen släppt debutalbumet "Mid air", skapat tillsammans med producenter som Fred Again, Stuart Price och bandkollegan Jamie XX.

En av inspirationskällorna till Romys sound är Robyns "Dancing on my own" samt de house- och discolåtar som hon dansade till på queerklubbar under 00-talet.