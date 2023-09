Stallones senaste floppar på bio

Analytikernas förväntningarna låg på nästan det dubbla för filmen, där även Jason Statham och Dolph Lundgren är med, enligt nöjessajten Variety.



Etta på biotoppen blev skräckfilmen "The Nun 2", som tjänade in 8,4 miljoner dollar i biljettintäkter under sin andra biohelg.

Det innebär att den här helgen räknas som årets hittills sämsta på den nordamerikanska biomarknaden.