Svenskarnas mediekonsumtion fortsätter att öka

Sedan pandemin har svenskarnas medievanor stabiliserats på en hög nivå. Under 2020 steg den sammanlagda användningstiden från sex till sju timmar per dag, sedan dess har den dagliga användningen hållit i sig och fortsatt stiga med två minuter under förra året.

Tittandet på tablålagd tv minskade dock med tio minuter till en timme och 54 minuter. Samtidigt ökar användningen av strömningstjänster, knappt 78 procent hade ett abonnemang på en strömningstjänst under 2022, enligt rapporten.

Intresset för att ta del av nyheter ökade under pandemin, något som har hållit i sig framför allt i åldersgruppen 15–24 år. De medier som flest använder för att ta del av nyheter är de traditionella nyhetsmedierna som har ett högt förtroende i befolkningen, det vill säga SVT, Sveriges Radio, morgontidningarna och TV4.

Enligt rapporten blir svenskarnas medievanorna allt mer digitala. Men på en front är konsumtionen fortsatt mestadels analogt, nämligen radiolyssnandet.

"Det är intressant att se att vi nu befinner oss i slutet av skiftet från det analoga till det digitala, då trenden är en allt mer digital mediekonsumtion i alla åldersgrupper" skriver Tove de Vries, utredare vid Myndigheten för press, radio och tv i ett pressmeddelande.