Nu kommer TV4:s storserie om Estoniakatastrofen

Juryn var i den andra fredagsfinalen av Idol förstärkt med den tidigare vinnaren Chris Kläfford, som också har coachat flera av idolerna under auditionturnén.

Förläggare: "Glück förberedde oss på sorgen"

Beskedet kom oväntat om poeten och Nobelpristagaren Louise Glücks död, säger hennes svenska förläggare Per Bergström. Vi hade kontakt via mejl så sent som i söndags om möjligheten för henne att komma till Sverige.