Madonna hyllas efter turnépremiären

De 20 000 människorna på O2-arenan i London bjöds på en två timmar lång konsert där Madonna blickade tillbaka på sina 40 år som artist med så väl klassiska hitlåtar som "Like a prayer", "Holiday", "Vogue" och "Ray of light" som klassiska scenkläder.

"Drottningen av pop visar varför hon fortfarande äger sin krona", lyder rubriken till Rolling Stones recension. Och kvällen blev extra högtidlig av en akustisk version av "I will survive" – och av Madonnas historia om hur nära hon faktiskt var att dö i somras.

Det var i juni som 65-åriga Madonna drabbades av en svår bakterieinfektion och tvingades att flytta fram turnéstarten från juli till oktober.

Barnen på scen

— Jag trodde inte att jag skulle klara mig, och det trodde inte läkarna heller. Jag vaknade omgiven av alla mina barn. Jag visste inte riktigt var jag var, men änglar beskyddade mig, sade hon enligt Rolling Stone.

Flera av hennes barn var också med henne på scen. Dottern Mercy kompade sin mamma på piano i "Bad girl", sonen David spelade gitarr i "Mother and father" och dottern Stella fanns med bland dansarna i "Don't tell me".

Även Variety hyllar framträdande och anser att Madonna "fortfarande är popmusikens regerande drottning", trots att bristen på ett liveband gör att konserten tappar lite kraft, speciellt när den förinspelade musiken hakade upp sig på något ställe.

"Hymner för protest"

Madonnas aktivism fick också stor plats på scen. Hon manade bland annat till fred mellan israeler och palestinier och till att stå upp för hbtq-personers rättigheter.

BBC:s recensent skriver att Madonnas gamla låtar passar väl till den politiska inramningen i nya showen och att det säger mycket om popmusikens förmåga att ändra betydelse:

"När Madonna började gjorde hon partymusik. Nu kan samma låtar vara hymner för protest, självinsikt, solidaritet och frihet".

Den 28 oktober kommer den till Tele2 Arena i Stockholm.