Skaparna chockade av "Vänner"-stjärnans död

Marta Kauffman och David Crane, som skapade den klassiska komediserien tillsammans med producenten Kevin Bright, kommenterade "Vänner"-stjärnan Matthew Perrys död sent på söndagskvällen, svensk tid.

I ett gemensamt uttalande, som refereras av amerikanska medier, uttrycker de sin sorg:

"Vi är chockade och djupt, djupt bedrövade över vår käre väns bortgång. (...) Han var alltid den roligaste personen i rummet, men han var även den finaste personen med ett generöst och osjälviskt hjärta", skriver de i uttalandet enligt People.

De tre skaparna reflekterar även över vad som gjorde Perrys rollfigur Chandler så älskad:

"Det är en klyscha att säga att en skådespelare gör en roll till sin egen, men ingenting kan stämma bättre när det gäller Matthew. Från första stunden vi såg och hörde honom ta sig an Chandler så fanns det ingen annan för oss".

Uttalandet avslutas med kondoleanser till Perrys vänner och familj, och med en blinkning till "Vänner"-avsnittens titlar:

"Det här är verkligen 'The one where our hearts are broken'".

Matthew Perry hittades avliden i sitt hem i Kalifornien natten till söndag. Polisen utreder dödsorsaken som ännu är okänd, men det finns ingen misstanke om brott. Perry blev 54 år.

Perry fick internationellt erkännande för rollen som den kvicktänkte, osäkre och neurotiske Chandler Bing i "Vänner" som sändes i tio säsonger mellan 1994 och 2004.