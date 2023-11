Gallagher om Beatles-låten: "Hjärtskärande"

På X, tidigare Twitter, skriver Gallagher att låten är "hjärtskärande".

The Beatles 1965. Arkivbild.

"'Now and then' är helt otroligt bibliskt, himmelskt, hjärtskärande och hjärtevärmande på samma gång. Länge leve The Beatles", skriver han.

Paul McCartney och Ringo Starr har arbetat och hintat om projektet i flera månader, och i onsdags släpptes en kortfilm om bakgrundshistorien till "Now and then". Låten släpps i dag klockan 15 svensk tid.