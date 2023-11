Urfolksikon påstås ha ljugit om sin bakgrund

Buffy Sainte-Maries bakgrund har blivit föremål för debatt i Kanada efter att public service-bolaget CBC i en dokumentär ifrågasatt hennes rötter i urfolket Piapot Cree Nation i Saskatchewan-provinsen. Buffy Sainte-Marie har alltid hävdat att hon adopterats till en vit familj i USA.

I dokumentären uppger familjemedlemmar att 82-åriga Sainte-Marie inte tillhör Kanadas ursprungsbefolkning. I stället ska hon ha fötts i en vit familj med italienskt ursprung i Stoneham i USA-delstaten Massachusetts, vilket ska framgå av en födelseattest. Dessutom tycks bevis saknas för att någon adoption ägt rum.

Buffy Sainte-Marie i New York 1978.

Artisten, som kallat sig själv en “Cree-singer-songwriter", nekar till anklagelserna. I ett videoklipp på sitt Facebook-konto säger att hon är en "stolt medlem av ursprungsbefolkningen med djupa rötter i Kanada" och att det är "mycket hon inte känner till om sin bakgrund".

Buffy Sainte-Marie slog igenom på tidigt 1960-tal och har under sin karriär arbetat med artister som Bob Dylan, Leonard Cohen och Joni Mitchell. Hennes musik har sjungits av bland andra Elvis Presley och Barbra Streisand.

1983 vann Sainte-Marie en Oscar för låten "Up where we belong" från filmen "En officer och en gentleman". Hon beskrevs då som den första personen med urfolksbakgrund som vunnit en Oscar. Sainte-Marie har också vunnit flera musikpriser riktade mot personer med urfolksbakgrund.