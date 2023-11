"The Rock" tillfrågad att bli presidentkandidat

Detta sedan 46 procent av 30 000 personer i USA i en opinionsundersökning sagt att de skulle stödja honom som presidentkandidat.

— Jag blev verkligen rörd, berättar han i Trevor Noahs nya podd "What now?", skriver The Guardian.

Dwayne "The Rock" Johnson spelar huvudrollen i tv-serien "Young Rock" som börjar med att han ställer upp i presidentvalet 2032 och sedan blickar tillbaka på olika perioder i The Rocks tidigare liv. Därför är det kanske heller inte så konstigt att Dwayne Johnson blivit tillfrågad i intervjuer om han skulle ha lust att själv bli president. 2017 svarade han ja till Variety.

Till Trevor Noah säger han sig nu prioritera sina barn och sin familj men stänger inte dörren helt: "Om det i slutändan är vad folk vill skulle jag förstås överväga det".

I det senaste presidentvalet röstade Dwayne Johnson på Joe Biden.