André 3000 släpper album

De flesta känner honom antagligen som ena halvan av hiphop-duon Outkast, men den som väntar sig ett rapalbum kommer att bli besviken.

Skivan, kallad "New blue sun", består nämligen uteslutande av instrumental musik där 48-åringen från Atlanta spelar flöjt under improviserade former tillsammans med ett band.

Outkasts senaste album "Idelwild" släpptes 2006 och kollegan Big Boi har sedan dess släppt flera album medan André 3000 gjort ett antal gästspel på andra artisters alster och släppt enstaka låtar på egen hand.

"New blue sun" spänner över 87 minuter fördelat på åtta spår.