Cannabiskungen Snoop: Jag slutar röka

"Efter stort övervägande och många konversationer med min familj har jag beslutat mig för att sluta röka. Vänligen respektera mitt privatliv i denna stund", skriver den 57-årige rapparen och tv-personligheten på sina sociala medier.

Det är dock inte känt om Snoop syftar på att han slutar med tobaksrökning generellt, eller om han verkligen ger upp sitt signum – cannabisen. I kommentarsfälten reagerar hans fans med skepsis, många är övertygade om att han skämtar medan andra uttrycker oro för hans hälsotillstånd.

Snoop Dogg slog igenom på 1990-talet med debutalbumet "Doggystyle", som producerades av Dr Dre. Han har sedan dess sålt miljontals album och har haft hits som "Gin & juice" och "Drop it like it's hot". På senare tid har han även gjort karriär i tv-branschen, bland annat som programledare för den amerikanska versionen av Eurovision Song Contest.

Vid sidan om musik- och tv-karriären har han även en rad företag inom den amerikanska cannabis-industrin och är känd för att ha anställt en professionell "joint-rullare".