Här är höjdpunkterna i julens tv

Julvärden David Batra önskar god jul

I år är det David Batra som tänder juleljuset strax före Kalle Anka klockan 15. Den 50-årige komikern bryr sig om traditioner och uppges ha letat fram Arne Weises gamla fåtölj ur SVT:s förråd för att få rätt känsla för hedersuppdraget. (24/12, SVT).

Benjamin Syrs..., förlåt, Lustig-Gök ska leda tittarna genom "Jul med Astrid Lindgren". Rösten görs av Olof Wretling. Pressbild.

Kalle Anka på julafton förnyas

Vid sidan av Kalle Anka vill SVT i år skapa en ny återkommande jultradition – en timme med Astrid Lindgrens folkkära figurer. Gamla filmklipp varvas med nygjorda animerade inslag. Allt under överinseende av figuren Lustig-Gök, vars röst görs av Olof Wretling. Programmet sänds två gånger, 09.01 och 14.00 (24/12, SVT).

Uppesittarkvällen 2023

För första gången sedan sedan 2015 utmanar SVT "Bingolotto" (23/12, TV4) med en egen uppesittarkväll dan före dan. Christopher Garplind från "Cyklopernas land" har bjudit in Edward Blom, Carl Jan Granqvist och Lena Endre med flera till rimstuga, liveframträdanden och andra upptåg (23/12, SVT).

Sofia Helin löser brott i "Sanningen" som har premiär i TV4 Play den 25 december. Pressbild.

TV-tablå under julen 2023

Robert Gustafsson spelar mästerdetektiv på jakt efter Ville Vessla i "Ture Sventon och den magiska lampan" i sex avsnitt (24/12, SVT). I "Sanningen" (25/12, TV4 Play) återvänder Sofia Helin till Skåne för att lösa brott. Inte på "Bron" utan som nyutnämnd chef för polisens kalla fall-grupp när likdelar plötsligt hittas i skogen. Hedda Stiernstedt spelar hennes syster. I familjedramat "I am Ruth" spelar Kate Winslet mot egna dottern Mia Threapleton (27/12, SVT).

Drottning Silvia fyller 80

Drottning Silvia fyller 80 år dagen före julafton. Hon blir intervjuad av Pernilla Månsson Colt i SVT (23/12) och är föremål för en dokumentär i två avsnitt i TV4, där även kungen medverkar (25/12).

Komikerna i den andra säsongen av "Skrattar bäst som skrattar sist" på Prime Video. Översta raden, från vänster: Per Fritzell, Henrik Dorsin, Pia Johansson, Johan Ulveson, Hampus Nessvold, Keyyo, Anis Don Demina och Petra Mede. Nedersta raden: Pia Johansson, programledaren Eva Röse och David Batra. Pressbild.

Stjärnorna på slottet 2023

Sanna Nielsen, Marcus Samuelsson, Mark Levengood, Pernilla Wiberg och Caroline af Ugglas är "Stjärnorna på slottet" i år (30/12, SVT). Ricky Gervais ståuppshow "Armageddon" kommer till Netflix (25/12). Henrik Dorsin, Petra Mede och Anis Don Demina finns bland komikerna i andra säsongen av humorshowen "LOL: skrattar bäst som skrattar sist" (29/12, Prime Video).

Filmer under julen 2023

"Moonage daydream", den hyllade experimentella dokumentären om David Bowie, kommer till SVT Play (23/12), Netflix erbjuder regissören Zack Snyders "Star wars"-liknande epos "Rebel moon" (22/12) och svenska Lisa Aschans nya dramakomedi "Tack och förlåt" (26/12). Kritikerhyllade "Saltburn" får svensk premiär (22/12, Prime Video). Som vanligt visas även de fyra första "Sällskapsresan"-filmerna i TV4 (25–28/12).

Nya dokumentärer 2023

"Karin och Carl Larsson", tre delar om konstnärsparet Larsson, är årets kulturdokumentär (21/12, SVT). Biofilmen "Det ska va' gôtt att leva – en film om Galenskaparna och After Shave" kommer till SVT (31/12) och i "Gwyneth vs Terry: The ski crash trial" skildras den udda historien om när Hollywoodstjärnan Gwyneth Paltrow stämdes för en krock i skidbacken (25/12, HBO Max). Som vanligt sammanfattar SVT livet för 50 år sedan i "Året är 1974" (24/12, SVT Play).

Chelsea möter Wolverhampton i den första Premier League-matchen på julafton sedan 1995. Arkivbild.

Sport under julen 2023

Premier League-fotbollen pågår under hela julen. För första gången på 28 år spelas en match på självaste julafton. Klockan 14 möter Wolverhampton Chelsea (Viaplay). Junior-VM i ishockey spelas i Göteborg (26/12–5/1, SVT och Viaplay) och Tour de Ski avgörs i Centraleuropa (30/12–7/1, Viaplay).