Mello-appen strulade – påverkade det resultatet?

”Felet verkar ha bestått i en tidvis för hög belastning mot en av våra många databaser”, skriver Anders Wistbacka, projektledare för Melodifestivalen, i ett sms till tidningen.

"Det i sin tur ledde till ett antal följdproblem för en mindre mängd användare som hade problem att logga in. Försökte man logga in igen kom man oftast in direkt,” fortsätter han.

Enligt Wistbacka ska app-problemen inte ha haft någon inverkan på röstningen eller slutresultatet.

Även SVT Play låg nere flera minuter i början av sändningen. Enligt SVT ska det ha orsakats av en förskjutning i början av sändningen.