Nu svarar Bianca Ingrosso på frågan om sexet i Mexiko

Bianca Ingrosso, 29, sitter stadigt på sitt succétåg som ständigt rullar vidare.

Skönhetsmärket Caia (som gjort henne ekonomiskt oberoende) blomstrar och har nu expanderat till USA och Storbritannien. I skrivande stund omsätter Beauty Icons Holding AB enligt "Alla Bolag" över 600 miljoner kronor, vilket ej är slantar som går av för hackor.

Men som den upptagna kvinna Bianca är så kan psyke och hälsa svikta ibland. Bianca berättade nyligen att hon inte hade mått så bra vilket gjorde att hon packade sina väskor och drog till den kontroversiella gården Baravara, vilket Nyheter24 var först med att rapportera om.



Hon hann knappt packa om hemma innan det var dags att ge sig ut på resande fot igen. Men denna gång vankades det jobbresa till Tulum, Mexiko.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Knappt dagar tog det innan Bianca skapat rubriker tack vare sin "fruktvideo". I videon skär hon upp en rad olika frukter för att dona ihop en lyxig frukttallrik. Den lilla detaljen i videon var bara att Bianca var klädd i en bikini och det blev enligt följarna automatiskt mycket fokus på hennes stuss. Som svar på kritiken publicerade hon en video där hennes kollega Emilie Feola smörjer in hennes rygg och rumpa med sololja och sedan avslutar med att ge Bianca en puss på rumpan.



Utöver Emelie så var även kollegan Saga Frisk Sundberg och hennes flamma Rosanna Charles med på resan.

Tjejerna har flitigt lagt upp content från resan där de synts testa restauranger, festat loss på klubbar med tequilashots samt mys på härliga beach clubs.

Någonting som följarna fått hänga med på under resans gång är hur uppvaktad Bianca blivit på bland annat stranden. Enligt Rosanna Charles så kom det dagligen fram mängder av män till Bianca som sökte hennes uppmärksamhet.



Bianca Ingrosso blev minst sagt uppvaktad. Bildkälla: rosannacharles/Instagram

– Det är bland det SJUKASTE jag sett. De gjorde armhävningar. Gick som på en catwalk. Skulle prata och byta nummer. Och Bianca är ju så snäll att hon inte säger nej så hon gav ju både nummer och tid på dessa snubbar, berättade Rosanna Charles i podden "Högt i tak".



Hade Bianca Ingrosso sex i Tulum?

Under veckan gästade Bianca podden "In bed with Emilia" med Emilia de Poret där de bland annat pratade sex, kärlek och relationer.



Bianca bekräftade då att hon fortfarande är singel.

Bianca spenderade ett par veckor i Mexiko. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag behöver nog en lite äldre kille. De flesta försöker ofta att ändra på mig och jag behöver någon som är trygg i sig själv.



Hon bjussade även på ett tips hon brukar använda sig av när det kommer till sin satisfyer.

– Jag ligger ju inte ned och använder den utan jag rider den haha, berättade hon.

Emilia frågade sedan Bianca om Tulum-resan och om hon hittat ragg bland alla karlar.

– Nej det gjorde jag inte, svarade Bianca.

– Så det blev inget sex där borta?, frågade Emilia.

– Nej gud. Jag gör inte sånt. Jag är väldigt sexuell av mig men jag ligger liksom inte på det sättet, svarar Bianca.

Så nix. Inget raj raj blev det för Ingrosso på resan.