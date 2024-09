Michael Jacksons bror Tito Jackson är död

Dödsorsaken är inte känd, men familjen Jacksons tidigare talesperson uppger att det rör sig om en hjärtattack.

Var medlem i The Jackson Five

Tito Jackson föddes som nummer tre i den berömda syskonskaran Jackson. Han var med i familjebanden The Jackson Five och The Jacksons på 70- och 80-talet.

Tito Jackson blev 70 år.

