Musikikonen Quincy Jones är död

Den legendariske musikproducenten Quincy Jones har avlidit. Han blev 91 år.

Jones talesperson Arnold Robinson uppger att musikikonen avled på söndagen i Bel Air i Los Angeles, med familjen vid sin sida.

"I kväll tvingas vi, förkrossade, meddela att vår far och bror Quincy Jones har gått bort. Och även om det är en oerhörd förlust för vår familj hyllar vi hans storslagna liv och gärning och vet att det aldrig kommer att finnas någon som han", säger familjen i ett uttalande.

Quincy Jones producerade Michael Jacksons album

Quincy Jones slog igenom som jazzmusiker men gjorde sig senare ett namn som pop-producent och rörde sig därefter fritt mellan olika genrer. Han producerade bland annat Michael Jacksons album "Off the wall" (1979), "Thriller" (1982) och "Bad" (1987). Han producerade även den kända välgörenhetssingeln "We are the world" 1985.

Michael Jackson och Quincy Jones efter Grammisgalan 1984. Foto: Doug Pizac

Quincy Jones första skiva gavs ut 1955

Han gav även ut en långrad soloskivor, varav den första, "Jazz abroad", kom 1955.



Jones skrev även filmmusik och var verksam som film- och tv-producent, bland annat producerade han Steven Spielbergs "Purpurfärgen" 1985 och tv-serien "Rötter" 1977. Han Oscarsnominerades sju gånger och den 17 november i år skulle han ha mottagit en heders-Oscar för sina insatser inom filmen.

1994 fick han Polarpriset och han har sammanlagt vunnit 28 amerikanska Grammys.

Quincy Jones hade en rad Sverigekopplingar och besökte Sverige många gånger. Han var gift med svenska Ulla Andersson 1967-74 och paret fick två barn – dottern Martina och sonen Quincy III, som även han är musikproducent.

I början av 50-talet lärde Quincy Jones känna den svenske jazzmusikern och trumpetaren Bengt-Arne Wallin och han knöt även nära vänskapsband med artister och musiker som Barbro "Lill-Babs" Svensson och Arne Domnérus.

Quincy Jones blev 91 år gammal.

