Adrian Macéus ålder – hur gammal är han?

Adrian Macéus föddes den 3 maj 2005. Det innebär att han fyller 20 år under våren 2025.

Adrian Macéus längd – hur lång är han?

På Adrian Macéus profilsida hos filmnätverket Filmmakers framgår det att han är 175 centimeter lång.

Adrian Macéus och Stella Lindbäck. Foto: Jessica Gow/TT

Var Adrian Macéus med i Idol på TV4?

Adrian Macéus dök upp i Idol 2024, som sändes under hösten och vintern i fjol, och fick faktiskt – utan att egentligen ha planer på att söka till tävlingen – en guldbiljett.

Macéus var nämligen med som sällskap till en vän som skulle göra en audition, när han blev ombedd av självaste Idol-jurymedlemmen Anders Bagge att ta ton.

– Jag blev tagen på sängen och visste inte riktigt vad jag skulle göra men sjöng helt oförberedd och superstressad för jag skulle iväg på en annan grej, har stjärnan berättat för Hänt tidigare.

Men det gick inte hela vägen för Macéus i programmet, utan han åkte ut i duett-momentet.

MISSA INTE: Lista: 10 tidigare Idol-deltagare – vad hände sen?

Var Adrian Macéus med i julkalendern Storm på Lugna gatan?

År 2018 var Adrian Macéus med i SVT:s julkalender "Storm på Lugna gatan". Andra medverkande var till exempel Cecilia von der Esch, Johan Rheborg, Shima Niavarani, Lena Philipsson och Edvin Ryding.

– Det var en dröm att få frågan om att vara med i julkalendern, sa Macéus till SVT inför premiären.

Rollen som Leo i julkalendern var varken Macéus första eller sista skådespelarinsats. Året innan syntes han i tv-serien "Det som göms i snö" och under senare år har han varit med i bland andra "Bert" och "Udda veckor", enligt Macéus egen hemsida.

Adrian Macéus med Maja Söderström som också var med i "Storm på Lugna gatan". Foto: Janerik Henriksson/TT

MISSA INTE: Julkalendern 2025: Skådespelare i "Tidstjuven" på SVT

Är Adrian Macéus med i Melodifestivalen 2025?

När Melodifestivalen 2025 drar igång är Adrian Macéus en av de tävlande. Han ställer upp med bidraget ”Vår första gång” och ställer sig på Mello-scenen under den första deltävlingen i Luleå.

I Schlagerbloggen hos Aftonbladet beskriver Tobbe Ek låten som "Victor Leksell-pop".

"Det är midtempopop på svenska, med en gullig refräng som absolut kan bli en radiohit. Det svåra är att flytta över det till scenen i Melodifestivalen. Vi har sett ett gäng försök de senaste åren, som inte har funkat. Jag gillar ju den här typen av låtar, så vi får se hur det går den här gången", skriver han.

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Pa Madou Badjie, Albin Johnsén, Malin Ivarsson, Meira Omar, Linnea Henriksson och Adrian Macéus tävlar i deltävling 1 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

LÄS MER: Allt om Maja Ivarsson: Barn, missbruk, familj och expojkvän

Vad har Adrian Macéus gjort för låtar tidigare?

På Spotify går det att hitta flera av de låtar som Adrian Macéus tidigare gjort, däribland "The one and only", "Hate that I need you" och "Somebody to love".

Därutöver kanske du känner igen Macéus röst från Disney-filmen "Coco". Där gjorde han nämligen den svenska rösten till huvudkaraktären Miguel Rivera, som också tog ton både en och två gånger. I filmen sjunger artisten bland annat låten "Mitt stolta hjärta".

MISSA INTE: Allt om Albin Johnsén: Längd, fru, barn och Mello 2025

Adrian Macéus pappa – är han son till Johan Macéus?

Adrian Macéus är son till TV4-profilen Johan Macéus. Pappa Johan har varit journalist sedan 1990-talet och har axlat roller som producent, redaktör, programutvecklare och programledare i TV4 under åren.

"Grattis på födelsedagen till den mest omtänksamma och osjälviska människan jag känner, min pappa. Älskar dig", skrev artisten i ett inlägg på Instagram när pappan fyllde år 2022.

Johan Macéus är pappa till Adrian Macéus. Foto: Pontus Lundahl/TT

LÄS MER: Allt om Johan Macéus: Fru, TV4-jobbet och kända sonen

I en intervju med Leva & Bo, från januari 2025, har han berättat om hur han fortfarande bor hemma med familjen – och det sjungs en hel del i pojkrummet.

– De tycker om att jag sjunger och är väldigt ”supportive”. Pappa går upp väldigt tidigt för att läsa nyheterna i ”Nyhetsmorgon”, så det blir inga vrålsånger efter klockan 20 på kvällen. Han försöker lägga sig tidigt.



MISSA INTE: Allt om John Lundvik: Flickvän, barn och Melodifestivalen

Vem är Adrian Macéus mamma Karolina Palutko Macéus?

Adrian Macéus mamma är journalisten och författaren Karolina Palutko Macéus, vilket Hänt också rapporterat om.

"Jag har under många år arbetat på några av landets största nyhetsredaktioner, varit presschef på Finansinspektionen och skrivit tre böcker. Dessutom arbetar jag flitigt som moderator", skriver hon om sig själv på sin egen hemsida.

Karolina Palutko Macéus och Johan Macéus. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Adrian Macéus syskon?

I en intervju med lokaltidningen Mitt i Nacka har Adrian Macéus berättat att han har två yngre syskon: bröderna Tom och Vincent.

Familjen Macéus och Stella Lindbäck. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Adrian Macéus flickvän eller pojkvän?

I en intervju med Nöjeslivet har Adrian Macéus, i slutet av januari 2025, berättat om hur han är som pojkvän och i svaret går det att utröna att han tycks ha flickvän.

– Magisk. Herregud, jag är fan underbar! Herregud, det låter smörigt, men jag är väldigt omtänksam och väldigt ärlig. Jag säger nu vad jag tycker och det gör hon också. Och vi har bra kommunikation så det är ju bra. Men en rolig pojkvän som ändå har några saker på gång också vid sidan av. Typ Melodifestivalen.

På Tiktok har Macéus, i närtid, lagt upp flera videoklipp som visar hans flickvän Stella Lindbäck.

Har Adrian Macéus Instagram och Tiktok?

Ja, på Instagram heter Adrian Macéus @adrianmaceus och på Tiktok hittar du honom på @adrian_maceus.