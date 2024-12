När är Nobelfesten 2024? Tid och datum

Nobelfesten 2024 äger, i sedvanlig ordning, rum på självaste Nobeldagen, vilken alltid infaller den 10 december. Att Nobeldagen är just den 10 december beror på att det var Alfred Nobels dödsdag.

Nobelfestligheterna, med prisutdelning på Konserthuset, inleds redan under eftermiddagen. Klockan 18.45 ska alla gäster som är inbjudna till Nobelmiddagen sitta till bords.

Sänds Nobelfesten 2024 i tv? Kanal och tid

Ja, Nobelfesten direktsänds i SVT2, SVT1 och på SVT Play. Klockan 18.00 sändes SVT2 "Nobel 2024: Inför banketten" med Pernilla Månsson Colt och Alexander Letic.

Alex Letic och Pernilla Månsson Colt. Foto: Janne Danielsson/SVT

Klockan 19.00 börjar sändningen "Nobel 2024: Banketten" på SVT2. Denna sändning går över till SVT1 klockan 20.00 och pågår sedan fram till 23.40.

Pernilla Månsson Colt, Jessika Gedin, Cecilia Gralde och Victoria Dyring. Foto: Janne Danielsson/SVT

Var hålls Nobelfesten 2024?

I vanlig ordning anordnas Nobelfesten i Stockholms stadshus. Mer specifikt hålls själva Nobelmiddagen i Blå Hallen, medan den senare dansen äger rum i Gyllene Salen.

Nobelfesten 2024 äger, som vanligt, rum i Stadshuset i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

I Blå hallen anordnas Nobelmiddagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I Gyllene Salen blir det dans mot slutet av Nobelbanketten. Foto: Janerik Henriksson/TT

Hur många gäster är det på Nobelfesten?

Tidigare år har det rört sig om omkring 1 250 till 1 300 gäster som bjuds in och medverkar under Nobelfesten. Ungefär samma antal lär vara att vänta under Nobelfesten 2024.

Vilka blir inbjudna till Nobelfesten?

Nobelfesten är en privat fest och det är arrangörerna, Nobelstiftelsen, som bestämmer vilka som kommer att få en inbjudan varje år.

Kungafamiljen är, enligt tradition, hedersgäster vid Nobelbanketten och sedan är förstås pristagarna givna på gästlistan, samt personer i deras närhet. Men övriga gäster då?

Kungafamiljen är hedersgäster vid Nobelfesten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kungligheterna sitter vid honnörsbordet under Nobelbanketten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Enligt SvD bjuds statsministern och Sveriges partiledare i regel in och likaså framstående företagsledare samt deras respektive.

Via Nobellotteriet, vilket grundades av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) för flera decennier sedan, kan också studenter, doktorander och forskarstuderande, vinna parbiljetter till banketten. Biljetterna som lottas ut är personliga och kan alltså inte säljas vidare.

Dessa biljetter är heller inte gratis. Parbiljetterna – som alltså innebär att den vinnande kan ta med en plus en – kostade över 8 000 kronor under 2022. Den som vill gå på den officiella efterfesten, Students’ Nobel NightCap, fick då betala ytterligare 2 000 kronor.

Biljetter till Nobelbanketten lottas ut. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det har också förekommit att stora företag som sponsrat Nobelstiftelsen – då med miljonbelopp – för att på så vis få en plats vid Nobelmiddagen.

Vad är det för dresscode på Nobelfesten 2024?

Man kan inte komma klädd hur som helst på Nobelfesten 2024. Som vanligt råder en strikt dresscode. För män är det, enligt Nobel Prize Museum, frack som gäller, medan kvinnor ska bära aftonklänning eller balklänning.

På Nobelfesten måste man som kvinna bära afton- eller balklänning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hur lång är Nobelmiddagen 2024?

Nobelmiddagen 2024 är, precis som föregående år, en lång sittning. Middagen pågår i drygt fyra timmar och inleds 19.00. Åtta minuter senare höjer Nobelstiftelsens ordförande sitt glas och önskar gästerna välkomna. Då utbringas också en skål för kung Carl XVI Gustaf, som två minuter senare ställer sig upp och utbringar en Alfred Nobels skål.

– När kungen skålar ska du först titta på honom, sedan på din bordsdam till höger och därefter på damen till vänster. Sedan tittar du på kungen igen och deltar i skålen. Till slut vänder du ansiktet mot bordsdamen till höger och sätter ned glaset en tiondels sekund efter henne, har etikettexperten Mats Danielsson tidigare berättat för Expressen.

Man får heller inte ligga på latsidan när det kommer till ätandet. Enligt Danielsson plockas tallrikarna bort när kungen anses ha ätit upp sin mat.

Kung Carl XVI Gustaf utbringar Alfred Nobels skål tidigt under middagen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nobelfesten 2024 meny – vilka ansvarar för maten?

Det är stort hemlighetsmakeri kring menyn på Nobelfesten 2024. Klart är att det blir Jessie Sommarström som ansvarar för förrätt och huvudrätt. Hon har avslöjat en beståndsdel i menyn: fullkornsgröt.

– Jag kallar den en modern kulturgröt. Vi har en lång tradition av att odla spannmål i Sverige samtidigt som brist på fullkorn är en av de stora matrelaterade orsakerna till ohälsa i Sverige, har hon sagt till TT.

Jessie Sommarström och Frida Bäcke. Foto: Christine Olsson/TT

Efterrätten ansvarar Frida Bäcke för och hon har avslöjat att den åtminstone kommer att bestå av äpple.



– Vi har haft ett fantastiskt äppelår och detta blir ett tillfälle att lyfta fram det som växer vilt i naturen. Äpple är dessutom både rikt på c-vitamin och fibrer, har hon sagt till TT.

Vilka sitter vid honnörsbordet på Nobelmiddagen?

Nobelstiftelsen meddelar alltid på förhand vilka som kommer att sitta vid honnörsbordet. Det vi vet sedan tidigare är att kungafamiljen, riksdagens talman och statsministern sitter vid honnörsbordet och likaså pristagarna och deras respektive.

När är det dans i Gyllene Salen under Nobelbanketten?

Efter middagen är det dags för dans i Gyllene Salen. Men kanske har du noterat att kungafamiljen inte tar sig en svängom på dansgolvet? Det beror på att de i regel rör sig till det som kallas Prinsens Galleri i Stadshuset. Där kan de mingla med pristagarna.

Dans i Gyllene Salen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson har dessutom, vid ett tidigare tillfälle, förklarat att kungafamiljen i stort sett aldrig dansar vid officiella tillställningar.

"Skulle de tacka ja till en dans så måste de ju dansa med alla och det går ju inte. Men självklart tar de sig en svängom vid privata tillställningar om de är på det humöret. Då är de bland nära vänner och ingen skulle ta illa upp ifall drottningen skulle vilja avstå en dans. Vill man vill vara riktigt artig så kan man ta som regel att låta kungligheterna själva välja om de vill bjuda upp till dans eller inte", har hon skrivit tidigare i Aftonbladet.

