Sonja Livbom gick nyligen ur relationen med William Palmblad och har därför varit single and ready to mingle under sommaren. Men nu misstänker tittarna att hon träffat en ny... eller skulle man kunna säga gammal, flamma?

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera Det var för drygt en månad sedan som Bachelorette-profilen Sonja Livbom gick ut med att hon och William Palmblad hade gått skilda vägar. Efter att William fått den sista rosen i programmet så fortsatte profilerna livet hemma i Sverige. Men en dag tog kärlekssagan slut, vilket Sonja skrev ut i ett inlägg på sin Instagram. LÄS MER: Han är nya mannen som syns bredvid Bachelorette-Sonja Sonja och William träffades i Bachelorette 2024. Bildkälla: TV4 Många undrade vad det egentligen var som hade hänt då William och Sonja mycket och ofta lagt upp videos och bilder på sociala medier där de pussades, mös och njöt av romantiska kvällar tillsammans. "Ni var ju nyss tillsammans och hur kära som helst? Bara för en vecka sedan var det ju pussvideos", löd en av kommentarerna under bilden. LÄS MER: Bachelorette-Sonja: "Därför ser mina läppar ut som de gör" Både Sonja och William har varit kryptiska kring det hela men under senaste veckorna har det mer och mer börjat sippra ut att de hade svårt att komma överens på grund av sina olikheter. Sonja Livbom: "Vi var för olika" Sonja kommenterade det hela första gången i YouTube-serien Söndagsångest. – Det har inte hänt någonting och vi har inte bråkat.... men vi kom till en punkt där vi kände att.... det är nog bättre att vi väljer den här vägen.... så vi slipper bråka och då börjat att hata varandra. Så vi gjorde det här i helt rätt tid. – Men han var också med på det?, frågade Malin Norlander. – Ja det var han. Det kom... inte hastigt men... när vi var lediga tillsammans så slappnar man ju av och då kände vi att..... nej....., berättade Sonja. LÄS MER: Råkade Farmen-Viktor precis avslöja att han ska vara med i Bachelorette?

William å andra sidan pratade om det hela med Martin Björk. – Vi vill olika och har olika värderingar ... vi har olika behov och är... ja men är väldigt olika. Så vi gjorde bäst i att gå skilda vägar. – Kan man beskriva på vilket sätt ni är olika? Du har många bollar i luften och så vidare men hon kändes också så, frågar Martin igen. – Ja... alltså vi har olika sätt att se på en relation och hade olika viljor. Kemin blev annorlunda... så kom vi till insikt om att att vi är för olika för att fungera bra tillsammans, berättar William. William Palmblad med Martin Björk. Bildkälla: Youtube – Var ni helt överens eller var någon mer drivande i att göra slut?, frågar Martin. – Nej vi var helt överens känns det som. Det hände väldigt många saker i våra liv samtidigt och så blev det.... ja men som det blev, säger William. – Om du träffar Sonja nu, då pratar ni och hälsar och så? – Ja... eller i alla fall jag haha. Nej men det skulle vi absolut. Man får vara vuxen i det hela, avslutar William. Dejtar Sonja någon ny? Inte helt otippat så har följarna till Sonja snabbt börjat sitt detektivarbete kring att ta reda på om Sonja nu dejtar någon ny.

Till Nyheter24 berättade hon att hon absolut dejtat runt lite under sommaren. Du har varit singel här nu ett tag, har du haft en “hot girl summer”? – Nej, men absolut. Det är “single on the mingle” så att säga. Har du varit på några dejter? – Jag har inte varit på några dejter… Har du ögonen på någon? – Nej, det har jag inte… Valentin Kronlund (som var näst sist kvar i Bachelorette 2024) blev till en början utsedd till att bli Bachelor 2025 vilket publiken jublade över. Men på grund av privata skäl så blev han tvungen att hoppa av. Valentin Kronlund. Bildkälla: TV4 Då både Valentin och Sonja är singlar samtidigt är det nu många som misstänker att de börjat ses igen. Någonting Sonja dagligen får frågor om. I veckan valde hon att ge ett svar – en gång för alla.

Sonja Livbom svarade på ryktet. Bildkälla: livbom/Instagram "Hahaha nej men snälla jag skrattar så mycket åt det här ryktet. Nej jag dejtar inte Valentin". Så – då vet vi!