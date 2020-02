Allt du vill veta om Klara Hammarström i Melodifestivalen

Klara Hammarström är en svensk artist som är född 20 april 2000 i Stockholm, numera bosatt i Ljunghusen som ligger strax utanför Malmö.

Hammarström uppträder i den andra deltävlingen av Melodifestivalen med bidraget "Nobody", som går av stapeln den åttonde februari i Göteborg.



Reality-stjärna

Låter namnet Klara Hammarström bekant?

Inte så konstigt, hon kanske är mest känd ifrån reality-serien "Familjen Hammarström", som sändes på SVT där man fick följa med i familjens vardag.

Serien fick bara en säsong och sista avsnittet sändes i november 2018.



Tävlingsryttare

I serien fick man bland annat följa med på Klaras liv i ridsportens värld, där hon var en flitig tävlingsryttare.

Hammarström tävlade inom kategorierna hoppning och fälttävlan. Hon var väldigt framgångsrik inom ridsporten och har bland annat tävlat för Sverige i EM i fälttävlan.

Det var länge ridsporten som var det som låg henne närmast hjärtat, men nu har hon som sagt sadlat om till en annan bana.

Musikkarriär

2019 släppte Klara Hammarström sin debutsingel "Break up song", och senare under 2019 släppte hon även låtarna "You should know me better" samt "Riding home for christmas".

Men 2020 är det dags för en ännu större scen, när Klara kliver ut på Melodifestivalens scen framför miljontals tittare.

