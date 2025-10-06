Nyheter24
Annons
Nöje /Musik /Melodifestivalen

De tävlar i Melodifestivalen 2026 – artister gör comeback

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 08:44
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 08:55
Melodifestivalen.
Tre artister gör comeback i Mello 2026. Foto: Jessica Gow/TT

Melodifestvalen hägrar. Nu uppges tre tidigare tävlanden göra comeback, enligt Aftonbladets uppgifter.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Melodifestivalen, Musik, Sverige

Tre tidigare Mello-deltagare gör comeback i Melodifestivalen 2026, det rapporterar Aftonbladet.

Artisterna det rör sig om är Saga Ludvigsson och Meira Omar som alltså gör comeback från förra årets tävling. Därtill uppges även Smash into pieces återvända till Mello-scenen, rapporterar tidningen.

MISSA INTE: Storbråk om Carola i Norge efter nya videon: "Slaktas"

Saga Ludvigsson. Foto: Anders Wiklund/TT
Saga Ludvigsson. Foto: Anders Wiklund/TT

De tävlar i Melodifestivalen 2026 – enligt uppgifter

Jakten på de 30 bidragen som ska göra upp om sångfågeln är i full gång. 

Annons

Eva Jumatate, som deltog i ”Talang” för sex år sedan, ska enligt tidningen också medverka i Melodifestivalen. 

Sedan tidigare har Expressen rapporterat om Junior Lerin, make till konstnären Lars Lerin, som väntas delta i tävlingen.

Enligt Aftonbladets källor ska följande artister nu vara klara för tävlingen:

Saga Ludvigsson, Meira Omar, Smash into pieces, Eva Jumatate, Felicia (tidigare Fröken Snusk), Grezcula, Medina, Junior Lerin.

MISSA INTE: Så bodde Martin Järborg under Robinson-inspelningen

Meira Omar framför bidraget ”Hush Hush” i Mello 2025. Nu väntas hon stå på Mello-scenen igen 2026. Foto: Anders Wiklund/TT
Meira Omar framför bidraget ”Hush Hush” i Mello 2025. Nu väntas hon stå på Mello-scenen igen 2026. Foto: Anders Wiklund/TT


Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:44
Nöje
/ Musik

De tävlar i Melodifestivalen 2026 – artister gör comeback

Tisdag
08:00
Nöje
/ Musik

Allt om Tommy Cash: Flickvän, ursprung & Espresso Macchiato

Tisdag
09:00
Nöje
/ Musik

Allt om Magnus Ferrell: Pappa Will, TikTok och Hanna Ferm

Tisdag
09:00
Nöje
/ Musik

Allt om Christina Nilsson: Ålder, roller och Sommar i P1

Onsdag
06:39
Nöje
/ Musik

Allt om Zara Larsson: Syster, pojkvän, hits och net worth

Tisdag
09:15
Nöje
/ Musik

Allt om Håkan Hellström: Flickvän, barn, Ullevi och pengar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons