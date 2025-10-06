De tävlar i Melodifestivalen 2026 – artister gör comeback

Melodifestvalen hägrar. Nu uppges tre tidigare tävlanden göra comeback, enligt Aftonbladets uppgifter.

Tre tidigare Mello-deltagare gör comeback i Melodifestivalen 2026, det rapporterar Aftonbladet.

Artisterna det rör sig om är Saga Ludvigsson och Meira Omar som alltså gör comeback från förra årets tävling. Därtill uppges även Smash into pieces återvända till Mello-scenen, rapporterar tidningen.

Saga Ludvigsson. Foto: Anders Wiklund/TT

De tävlar i Melodifestivalen 2026 – enligt uppgifter

Jakten på de 30 bidragen som ska göra upp om sångfågeln är i full gång.

Annons

Eva Jumatate, som deltog i ”Talang” för sex år sedan, ska enligt tidningen också medverka i Melodifestivalen.

Sedan tidigare har Expressen rapporterat om Junior Lerin, make till konstnären Lars Lerin, som väntas delta i tävlingen.

Enligt Aftonbladets källor ska följande artister nu vara klara för tävlingen:

Saga Ludvigsson, Meira Omar, Smash into pieces, Eva Jumatate, Felicia (tidigare Fröken Snusk), Grezcula, Medina, Junior Lerin.

Meira Omar framför bidraget ”Hush Hush” i Mello 2025. Nu väntas hon stå på Mello-scenen igen 2026. Foto: Anders Wiklund/TT