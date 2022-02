Melodifestivalen 2022: Din guide till deltävling 4

Deltävling 3 i Melodifestivalen 2022 gick av stapeln med buller och bång i lördags.

Efter sju färgsprakande nummer stod det klart att Anders Bagge och Faith Kakembo knep finalplatserna – medan Cazzi Opeia och Lisa Miskovsky ges en andra chans i semifinalen.

Här är startfältet i Melodifestivalen deltävling 4

På lördag 26 februari är det dags för deltävling 4 i Melodifestivalen. Sen kvarstår semifinalen, innan vinnaren koras i Friends Arena den 12 mars.

Men hur ser startfältet i deltävling 4 ut då? Det har Nyheter24 koll på!

1. Anna Bergendahl - Higher Power

2. Lillasyster - Till Our Days Are Over

3. Malin Christin - Synd Om Dig

4. Tenori - La Stella

5. MEDINA - In I Dimman

6. Angelino - The End

7. Klara Hammarström - Run To The Hills