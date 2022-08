Många stora ändringar i Idol 2022 – så blir nya säsongen

Längre fredagsfinaler, världens hittills största Idolfinal och en kvalvecka som görs om till en liveupplevelse i fem dagar i Kungsträdgården i Stockholm. Med ledorden ”more is more” leder Pär Lernström och side-kicken Anis Don Demina Idol 2022.

När har Idol 2022 premiär?

Programmet har säsongspremiär den 22 augusti på TV4 Play och TV4.

Det är upplagt för stor dramatik under kvalveckan när deltagarna tävlar om de sista platserna till Idols fredagsfinaler. Kvalveckan är nu inte bara direktsänd tv utan avgörs i år inför publik mitt i Kungsträdgården i Stockholm.



—Det blir mer nerv och mer artisteri på riktigt när Idolerna får möta publiken direkt. Jag ser fram emot att välkomna alla till Kungsträdgården, säger programledaren Pär Lernström i ett pressmeddelande.



Pär Lernström och side-kicken Anis Don Demina. Bildkälla: Magnus Ragnvid

Ytterligare utmaningar och nya moment väntar årets Idoler. I Sista Steget, som spelas in nu på musikfestivalen Way Out West i Göteborg, ska deltagarna göra gemensamma duetter, så kallade ”colabs”, och visa att de kan lyfta både sig själv och varandra i en duett. I Beskedet som sänds direkt efter i ett unikt dubbelavsnitt berättar juryn sen vilka deltagare som gått vidare i tävlingen.



— Företeelsen med ”colabs” toppar världslistorna just nu där två stjärnor möts i en gemensam duett. Det blir en större utmaning i år att gå hela vägen. De måste kunna samarbeta, både lyfta sig själv och någon annan. För varje år har kvaliteten höjts på deltagarna och vill vi hitta dem som är redo att bli Sveriges nästa stjärna. Det är superroligt att vi får in detta nya moment Idol, säger röstcoachen och jurymedlemmen Kishti Tomita.

Idol går hand i hand med TikTok

Idolraketen är tillbaka efter förra årets succé där Jacqline Mossberg Mounkassa tog sig hela vägen till final. Nytt för i år är att tittarna söker till Idolrakten via TikTok, och genom att skicka in sin video finns en chans att bli den sista deltagaren att komma till kvalveckan.

Vilka sitter i Idol-juryn 2022?

Idoljuryn består i år av Anders Bagge, Kishti Tomita, Alexander Kronlund och Katia Mosally.

Auditionturnén inleds i Stockholm, därefter Göteborg, Malmö och för första gången Åre. Tittarna följer med Idolerna från audition till slutaudition i varje stad. Säsongens första avsnitt sänds den 22 augusti på TV4 och TV4 Play.

Idolerna tävlar som vanligt om ett skivkontrakt med ett av världens största skivbolag, Universal Music.

Hur kommer Idol 2022 sändas?

Vecka 34 Stockholmsveckan måndag till onsdag.



Vecka 35 Göteborgsveckan måndag till onsdag.

Vecka 36 Malmöveckan måndag till onsdag.

Vecka 37 Åreveckan måndag till onsdag.

Vecka 37 Den 15 september "Sista steget" klockan 20.00 (NYTT moment)

Vecka 37 Den 15 september "Beskedet" klockan 21.00.

Vecka 38 KVALVECKAN måndag till fredag LIVE (NYTT format)

Vecka 39-46 Fredagsfinaler LIVE klockan 20:00.

Vecka 47 Den 25 november. Världens hittills största IDOL-FINAL i Tele 2 Arena