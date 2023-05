Paow bryter tystnaden om konflikten med Josefin Ottosson

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är en av landets största dokusåpaprofiler. Hon har varit med i otaliga säsonger av Paradise Hotel (varav en säsong hon vann), Ex on the beach, Temptation Island, Lyxfällan och dök även upp snabbt i bonde söker fru då hon skickade brev till hästbonden Pontus.

Men de senaste åren har Paulina försvunnit från tv-världen och har istället befunnit sig på resande fot. Hon har dock lyckats skapa rubriker ändå med hjälp av sitt dejtingliv samt alla sina operationer.

Paow har varit öppen med att hon gjort en rad olika ingrepp, bland annat inlägg i rumpan, BBL, brösten två gånger, näsan, fox eye, trådlyft, tänderna samt underlivet.

I podden "Sanning & konsekvens" berättar hon nu att hon innerst inne känner att underlivsoperationen var något onödig men att hon gjorde en då en annan vän hade gjort ingreppet.

Josefin Ottsson och Paow – Så är relationen idag

I podden berättar Paulina att hon och den nära vännen Josefin Ottosson nyligen befann sig tillsammans på Bali. Vännerna har känt varandra många år och har även spelat in material till OnlyFans tillsammans.



Men under resan hände någonting som fick dem att gå i klinch.

Josefin och Paulina. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Frågan nu är – kommer de någonsin att kunna bli vänner igen?



– Nej jag tror inte det. Jag känner inte att jag orkar med det här.

– Men är det en öppen konflikt?, frågade poddvärden Camilla Gervide.

– Nej det skulle jag inte säga att det är.

Under veckan spelade Paow in en Youtubevideo med killarna i JLC. Lucas Simonsson avslöjade då att han hade en plan för Paow och Jossan. Någonting som inte är spikat ännu.

– Han vill att vi ska ses och prata ut och att det då ska filmas. Men jag vet inte.... vi kanske blir vänner, eller så blir vi inte det. Men troligtvis inte, svarade Paow då.

To be continued