Antonija Mandir: Miljonregnet, kända pojkvännerna och skandalsäsongen av Ex on the beach

Antonija Mandir, 27, är en tv-profil, Youtube-stjärna och influencer. Hon föddes 6 november 1995 i Skillingaryd som ligger mellan Värnamo och Jönköping. Antonija Mandir har även kroatisk bakgrund.

Antonija Mandirs bakgrund i Ex on the beach

Antonija Mandir tog ett stort kliv in i TV-världen när hon 2017 dök upp i Ex on the beach Sverige. Mandir blev snabbt omtyckt av tv-tittarna och säsongen blev minst sagt legendarisk. Inne i Ex on the beach-huset träffade hon även Jack Stengel-Dahl och profilerna blev snabbt förälskade.



Jack och Antonija träffades i Ex on the beach Sverige. Bildkälla: Youtube

Säsongen kantades av väldigt många starka profiler, mycket drama, skratt, sex och bråk.



– Jag sa till mamma att jag hade haft sex i tv. Men mamma ba "Tror du jag är dum eller, det förstod jag väl. men det är 2017, det spelar ingen roll", berättade Antonija i en av sina tidiga videos.

Strax efter att Antonija Mandir kom hem från inspelningen startade hon en Youtubekanal som växte lavinartat och idag har hon hela 340 000 prenumeranter. Hennes populäritet hos följarna har öppnat en rad dörrar för henne karriärmässigt och företagen fullkomligt drar i henne.

Under hösten 2021 medverkade hon i TV-serien Svenska powerkvinnor på TV3 där även Camilla Läckberg, Kristina "Keyyo" Petrushina, Laila Bagge och Mouna "Doktor Mouna" Esmaeilzadeh medverkade.

Hon är nu aktuell i Kompani Svan där hon tillsammans med en rad kändisar får testa på livet som militär.

Antonija Mandir – relationerna med Jack Stengel-Dahl och Oliver Hunt

Dryga tre år efter Ex on the beach gick Antonija Mandir ut med att hon och Jack valt att gå skilda vägar. Det som kom fram senare var att det var på hennes initiativ.



Inte lång senare fick följarna se på Antonijas Instagramstories att hon skulle iväg på en hemlig dejt. Det luskades snabbt ut att det var med Oliver Hunt som slog igenom i Temptation Island 2017. I säsongen av Temptation Island träffade Oliver Denise Desmond som han idag har en dotter med.

Han kritiserades under relationen med Antonija då följarna menade att han hellre spenderade tid med Antonija än med sin egen dotter.

Oliver Hunt var med i Temptation Island samma år Antonija Mandir var med i Ex on the beach Sverige. Bildkälla: Youtube

Oliver och Antonija spelade in mycket content tillsammans som de likt i relationen med Jack publicerade på hennes egen kanal. Men en dag 2022 gick Mandir ut med nyheten att Oliver och hon gjort slut. Detta återigen på hennes eget initiativ.

Hon gick sedan på dejt med Alice Strenlöfs expojkvän Philip Wong, vilket skapade friktion mellan tjejerna. Mer om det kan du läsa här.

Vem är Antonija Mandirs pojkvän idag?

Antonija Mandirs nuvarandra pojkvän kallar sig för @valencia.eller på Instagram och enligt Mandir är de väldigt lyckliga tillsammans.



Antonija Mandirs pojkvän kallas för @valencia.eller. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Vad har Antonija Mandir för längd?

Det är ännu oklart hur lång Antonija Mandir är men någonstans mellan 1.60 meter och 1.65 meter.

Känner Antonija Mandir Diana Baban?

Ja, Antonija Mandir känner Diana Baban.



Hur mycket pengar har Antonija Mandir?

Antonija Mandirs bolag omsätter idag miljoner. Mandir Media AB omsätter idag omrking nio miljoner kronor. Antonija Mandir AB har tillgångar på omkring tre miljoner kronor och Mandir Properties AB har tillgångar på omkring fyra miljoner kronor.