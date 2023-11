Reaktionen under Så mycket bättre-middagen chockar Omar Rudberg: "Är det här på riktigt?"

Pär Wiksten tillsagd efter vilda Så mycket bättre-festerna: "Tog allt vin"

Pär Wiksten är frontfigur i Skellefteåbandet The Wannadies. Men hur mycket vet du egentligen om stjärnan? Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om Pär Wiksten: fru, barn, hitlåten "You and me song" och Så mycket bättre 2023.