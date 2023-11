Så mycket bättre-deltagaren tillsagd efter vilda efterfesterna: "Tog allt vin"

Pär Wiksten är frontfigur i Skellefteåbandet The Wannadies. Men hur mycket vet du egentligen om stjärnan? Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om Pär Wiksten: fru, barn, hitlåten "You and me song" och Så mycket bättre 2023.

Pär Wiksten ålder – hur gammal är han? Pär Wiksten föddes den 26 juni 1966, vilket innebär att han fyller 58 år under sommaren 2024. Pär Wiksten längd – hur lång är han? Pär Wikstens exakta längd är oklar, men för Café har rocksångaren, med glimten i ögat, berättat att han är 178 centimeter – med skridskor på. Kommer Pär Wiksten från Skellefteå? Pär Wiksten växte upp i orten Jörn, som är belägen i Skellefteå kommun. The Wannadies 1998. Foto: Ola Torkelsson/TT The Wannadies medlemmar – vilka är med i bandet? The Wannadies bildades 1988 i just Skellefteå och består av följande medlemmar: Pär Wiksten (Sång och gitarr)

Christina Bergmark (Sång och keyboard)

(Sång och keyboard) Stefan Schönfeldt (Gitarr)

(Gitarr) Fredrik Schönfeldt (Bas)

(Bas) Erik Dahlgren (Trummor) Tidigare var även Gunnar Karlsson en del av bandet. Han spelade trummor i gruppen fram till 1997. När kom The Wannadies "You and me song"? The Wannadies allra största hit är "You and me song" som gav bandet ett internationellt genombrott 1994. Låten, vilken kommit att bli en av världens mest populära bröllopslåtar, nådde bland annat topp 20-listan i Storbritannien. I en intervju med Café fick Pär Wiksten frågan om hur mycket pengar hitlåten dragit in. – Det är svårt att uppskatta, men förmodligen galet många miljoner Vi är uppe i över 50 miljoner streams på Spotify och den har varit med i flera filmer, serier och reklamfilmer. Och så har den ju genererat många barn, eftersom folk gillar att gifta sig till låten, sa han då. Har The Wannadies släppt ny musik? År 2020 släppte The Wannadies "Kill the musikk", vilket var bandets första låt på 18 år. Då flaggade också Pär Wiksten för att mer ny musik kan vara på tapeten. – Det kan bli så att vi spelar in en ny låt framöver. Det kan också bli att vi gör gig också. På 90-talet försökte vi erövra världen. Det handlar det inte om nu utan snarare att kidsen är på väg att flytta hemifrån och vi måste hitta på något att göra, sa han till Norran då. Pär Wiksten låtar – har han gjort egen musik? Pär Wiksten har inte gett sig ut på någon solokarriär, men har skrivit och producerat låtar med flera kända artister genom åren, däribland Dregen och Love Antell. Har Pär Wiksten gjort låtar med Amanda Jenssen? En annan artist som Pär Wiksten jobbat nära är Amanda Jenssen. År 2010 vann han en grammis för Årets kompositör, för produktionen av Jenssens skiva "Happyland" som släpptes året innan. – Jag har aldrig blivit bästis med någon så snabbt. Ibland hittar man någon som man bara... Det är en fantastisk grej, har Jenssen sagt om relationen med Wiksten i en intervju med Plaza Kvinna, vilket Expressen tidigare rapporterat om. Har Pär Wiksten fru? Pär Wiksten är, sedan drygt 15 år tillbaka, gift med Christina Bergmark. Christina Bergmark och Pär Wiksten har varit tillsammans i 36 år. Foto: Anders Wiklund/TT Vem är Pär Wikstens fru Christina Bergmark? Och ja, Pär Wikstens fru Christina Bergmark är samma Christina Bergmark som sjunger och spelar keyboard i The Wannadies. – Jag träffade henne den 23 maj 1987 och då gick hon i tvåan på gymnasiet. Jag hade just kommit ur lumpen. Jag var 20, skulle fylla 21. Så vi har varit ihop i 36 sköna år, berättar han i Så mycket bättre 2023 på TV4 och fortsätter: – Jag grät mig igenom hela bröllopet. Det finns bilder. Jag är helt sjöblöt. Har Pär Wiksten barn med Christina Bergmark? Pär Wiksten och Christina Bergmark har ett barn: dottern Elsa, född 2004. Är Pär Wiksten med i Så mycket bättre 2023? Pär Wiksten är med i Så mycket bättre 2023. Andra artister som medverkar i årets säsong av programmet är Ellen Krauss, Eagle-Eye Cherry, Lasse Holm, Mapei, Peg Parnevik, Dogge Doggelito, Jonathan Johansson och Sanne Salomonsen bland andra. Så mycket bättre 2023 hade premiär den 28 oktober. Foto: Karl Melander/TT Innan inspelningen av programmet hade Pär Wiksten laddat upp med både ett wrap up-party och en 50-årsfest signerad Dregen och The Wannadies-sångaren hade inga planer på att ta det piano.

– När jag kom dit dygnade jag första kvällen. Jag fick faktiskt lyxsviten, som såklart Lasse Holm hade innan – men han drog precis när jag kom. Jag tog allt vin jag hittade, tände ljus och så kom alla på efterfest där varje kväll. Jag blev ombedd redan under min dag två att vara snällare mot de yngre, för de tålde inte mitt tempo. Ellen Krauss var en krossad kvinna dagen efter. Men jag hade ju övat ordentligt så jag klarade mig, har han sagt till Café. Så mycket alkohol får man dricka i Så mycket bättre Har Pär Wiksten Instagram? På Instagram heter Pär Wiksten @parwiksten, men hans konto är privat.